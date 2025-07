Moraes bloqueia bens, contas e pix do deputado Eduardo Bolsonaro, diz CNN Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou no sábado o bloqueio de bens, contas e pix do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo reportagem da CNN Brasil nesta segunda-feira.

A CNN informou ainda que a decisão de Moraes foi proferida no âmbito do inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Eduardo licenciou-se do mandato de deputado federal e está nos Estados Unidos em campanha pela imposição de sanções a autoridades brasileiras, em especial a Moraes, em defesa de seu pai, réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado. Ele comemorou nas redes sociais o anúncio das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras aos EUA.

(Redação Brasília)