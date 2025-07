Momento é de unidade do País e defesa do interesse nacional, diz Haddad à 'CBN'

Brasília e São Paulo, 21 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou na manhã desta segunda-feira, 21, o argumento do governo em defesa da "unidade e do interesse nacional" no enfrentamento da crise após o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entrarem nos EUA. Em entrevista à Rádio CBN, ele lembrou que há "penalidades extremamente graves" para diversos países, incluindo o Canadá, parceiro histórico dos Estados Unidos. Ele reforçou que o Brasil havia feito mais de dez reuniões com autoridades americanas neste ano e, antes do anunciado do presidente Donald Trump, os EUA estavam "abertos ao diálogo". A decisão unilateral veio com alegações sobre exigências ao Poder Judiciário brasileiro. O Brasil já ressaltou que não aceita interferências.Haddad, ressaltou que está buscando medidas para fazer frente ao impacto da tarifa sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, patamar previsto para entrar em vigor no prazo de 10 dias. "É possível, sim, chegarmos em agosto sem resposta dos EUA", declarou na entrevista.