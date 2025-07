Xampu anticaspa Vichy promete resultado no 1º uso: ''melhor que já usei'

Quem sofre com caspas sabe o quanto é desconfortável o impacto no couro cabeludo. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o xampu anticaspa da Vichy, que promete combater o problema logo no primeiro uso.

Segundo a marca, o produto é indicado para cabelos normais a oleosos e impede que as caspas voltem por até seis semanas. Abaixo, confira mais detalhes do produto, o que diz quem comprou e os pontos de atenção.

O que diz o fabricante

Uso adulto

Combate à caspa, a coceira e a oleosidade a partir da primeira aplicação

Impede o reaparecimento da caspa por até seis semanas

Indicado para cabelos normais a oleosos

Não resseca os fios

Fórmula livre de sulfatos e parabenos

Dermatologicamente testada para uso diário

Shampoo Anticaspa Vichy Imagem: Jhonatan/ Reprodução Amazon

O que diz quem comprou

O xampu anticaspa teve mais de seis mil vendas somente no mês passado na versão de 200ml. O produto registra média 4,8 (de 5 estrelas) entre quase 800 avaliações de compradores.

Não deixou meu cabelo ressecado e no segundo dia meu cabelo ainda estava super limpo, solto e isso não acontecia com outros xampus. Chegou mega rápido, foi entregue em dois dias e vem embalado Willian Bolsoni

Produto chegou dentro do prazo e bem embalado. É o melhor xampu anticaspa que eu já usei, pois de fato eliminou a coceira e a descamação do couro cabeludo sem ressecar os fios. Além disso, usando em dias alternado, o produto rende bastante por alguns meses. É a segunda vez que realizo a compra Jaqueline de Paula Velasco

Numa consulta, ao descobrir que tenho dermatite seborreica, a dermatologista recomendou esse produto. Desde então nunca mais tive problemas como sempre tinha antes. Antes as vezes até que dava uma pausa, mas depois sempre voltava. Usei esse produto por um bom período e pude perceber que está resolvendo meu problema conforme prometido. Recomendo Rafael

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores relataram que consideram o cheiro do xampu forte e problemas com a entrega.

Ainda não testei o produto, porém o vidro veio quebrado, comprei esse de pump para aproveitar o vidro para comprar o refil depois. Vou ter que passar pra outro vidro pra poder usar. Não vou fazer a devolução porque dá muito trabalho ir aos correios e meu horário de trabalho não ajuda Fernanda Cristina Marcondes

Para mim não valeu o investimento, ressecou meu cabelo tanto que não consegui terminar de usar, fora o cheiro forte de enxofre que ele tem Fabiana Rodrigues

O produto em si é ótimo, já tenho costume de uso, porém a embalagem veio muito mal feita, chegou toda vazando. Tive que lavar todo o produto porque não tinha trava Natasha

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.