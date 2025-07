Médico é preso por racismo e agredir funcionários em hotel de luxo em SE

Um médico de 44 anos foi preso por agressão e injúria racial contra funcionários de um hotel de luxo em Acaraju (SE).

O que aconteceu

Médico é natural de São Paulo e estava hospedado no Hotel Vidam. No último final de semana, ele teria chegado embriagado ao estabelecimento e passou a agredir alguns funcionários que estavam na recepção. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

Suspeito agrediu fisicamente um funcionário e proferiu ofensas racistas contra outro trabalhador. O médico também quebrou objetos e móveis do hotel.

Polícia Militar de Sergipe foi acionada e o médico preso em flagrante. Ele já foi submetido a audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. O médico foi encaminhado ao Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, localizado na capital sergipana.

Defesa do médico solicitou pedido de habeas corpus, mas a Justiça negou. Por meio de nota, o advogado dele informou que impetrou novo pedido para que o médico responda em liberdade e aguarda uma decisão judicial.

Em nota, o Hotel Vidam repudiou a atitude do hóspede. A empresa também afirmou se solidarizar com os funcionários agredidos, e disse ter prestado todo o apoio desde o ocorrido.