Material de aves mortas em BioParque do Rio será analisado em Campinas

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro disse nesta segunda-feira (21) que o material biológico coletado nas aves da espécie galinha-d'angola encontradas mortas na quinta-feira passada (17) no BioParque do Rio está sendo encaminhado ao laboratório do Ministério da Agricultura e Pecuária, em Campinas, São Paulo, para análise. .

A interdição temporária do BioParque, determinada por fiscais da Defesa Agropecuária estadual, é uma medida preventiva para garantir a preservação da saúde animal e humana. A Secretaria de Estado de Agricultura informou ainda que fará vistorias periódicas no zoológico. Outras medidas só serão estabelecidas após o resultado dos exames laboratoriais.

Notícias relacionadas:

A principal suspeita é de que as aves tenham sido acometidas por uma zoonose. O parque, antigo Jardim Zoológico, vai permanecer fechado no período de férias escolares, quando o parque estava funcionando diariamente."A proteção e o bem-estar dos animais seguem como prioridade. Novas informações serão divulgadas assim que os laudos técnicos forem concluídos", informou, em nota, o BioParque".