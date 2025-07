Lula defende regulamentação das redes sociais e governança digital global

(Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira a necessidade de regulamentar as redes sociais e a criação de uma governança digital global, e criticou o que disse ser uma tentativa do "extremismo" de reeditar práticas intervencionistas.

"Conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo em face dos sucessivos ataques que vêm sofrendo", disse Lula em declaração após a reunião com os líderes do Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai sobre a defesa da democracia.

"Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos", acrescentou.

A reunião dos líderes, que acontece no Chile, é preparatória para a segunda Cúpula da Democracia que os governos de Brasil e Espanha, agora somados ao Chile, organizam para setembro em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

De acordo com o presidente chileno, Gabriel Boric, para esse ano foram convidados e teriam confirmado presença líderes de México, Honduras, Inglaterra, Canadá, Austrália, África do Sul e Dinamarca.

"Neste momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos", afirmou Lula na declaração.

(Por Lisandra ParaguassuEdição de Pedro Fonseca e Alexandre Caverni)