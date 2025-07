Justiça torna réu homem apontado por mandar assassinar Bruno e Dom

A Justiça Federal do Amazonas tornou réu Rubén Dario Villar, conhecido como Colômbia, pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos há três anos na região do Vale do Javari, no Amazonas.

O que aconteceu

Segundo a Justiça, Há indícios de que o crime foi praticado em razão das "atividades fiscalizatórias" de Bruno. Segundo a juíza federal Cristina Lazzari Souza, as investigações apontam que Colômbia "supostamente" teria financiado e liderado o crime. O Ministério Público Federal havia denunciado Colômbia no mês passado.

Provas colocam Colômbia como um dos mandantes do crime, afirma a juíza. "Há indícios de que a atuação de Colômbia poderia ter sido apenas como partícipe, fornecendo munição para a consumação do crime. Por outro lado, também existem elementos colhidos na investigação indicando que poderia ter atuado como coautor, sustentando o MPF a posição de mandante do homicídio.

Registros telefônicos mostram que Colômbia teve posição de "comando" no crime. "A suposta condição de mandante estaria alicerçada nos registros telefônicos denotando contato habitual e persistente entre Colômbia e os executores do homicídio, aliada à posição hierárquica sustentada, havendo diversos depoimentos consistentes colocando o ora denunciado como financiador do grupo de pescadores que invadiriam a Terra Indígena no Vale do Javari, numa posição hierárquica de comando do grupo", diz a decisão.

Colômbia foi detido em julho de 2022 por apresentar documento falso à PF. Em outubro, foi para prisão domiciliar após pagamento de fiança de R$ 15 mil, mas voltou a ser preso por descumprir regras em dezembro. Ele continua encarcerado.

Relembre o caso

Colômbia teria encomendado o duplo homicídio do indigenista e do jornalista. A investigação da PF apontou que o trabalho de Dom e Bruno estava causando prejuízo financeiro ao esquema de pesca clandestina na região. Bruno trabalhava treinando indígenas para a fiscalização e vigilância do território, enquanto Dom Phillips documentava a Amazônia.

A suspeita é de que o mandante do crime exercia influência sobre comunidades ribeirinhas no Vale Javari. Ele é investigado por suspeita de operar um esquema de pesca ilegal e venda de peixes na reserva indígena. Colômbia nega as acusações.

Bruno e Dom sofreram uma emboscada. Segundo o MPF, eles foram assassinados por motivo torpe - desprezível, com perversidade - e de forma cruel, sem chance de defesa. A denúncia contra o mandante foi apresentada ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, onde o processo tramita, pelo procurador da República Guilherme Diego Rodrigues Leal. O MPF também solicitou que seja levantado o sigilo dos autos para que, dessa forma, mais informações possam ser divulgadas.

O indigenista e o jornalista foram dados como desaparecidos em 5 de junho de 2022. Eles foram vistos pela última vez em uma embarcação na comunidade de São Rafael. De lá, seguiam para Atalaia do Norte. As buscas mobilizaram autoridades brasileiras, indígenas, populações locais e a imprensa nacional e internacional.

Os restos mortais foram encontrados dez dias depois. A investigação apontou que eles foram mortos a tiros e tiveram os corpos esquartejados, queimados e enterrados.

Outros envolvidos na morte também foram denunciados

O MPF denunciou três pessoas pelo assassinato de Bruno e Dom. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os denunciados se tornaram réus e foram presos.

Amarildo e Jefferson serão julgados por duplo homicídio qualificado e pela ocultação dos cadáveres das vítimas. Os dois continuam presos. Oseney aguarda a finalização do julgamento do caso em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.