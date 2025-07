Jovem filma larvas em pote de ketchup em unidade do McDonald's no Rio

Uma mulher viralizou após divulgar vídeo que mostra a presença de larvas dentro de um recipiente com ketchup em uma unidade do MC Donald's, no bairro do Tanque, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cliente, identificada como Marcella Loureiro, postou o vídeo nas redes sociais, e a gravação viralizou. Na publicação, ela explica que foi até a unidade na última quarta-feira para comprar uma lanche mas, ao pegar ketchup, se deparou com as larvas no pote do molho.

"Fui no McDonalds Tanque e tinha um monte de larvas no ketchup. Cuidado quando for comer o ketchup do MC", escreveu ela na legenda da publicação.

Vídeo já soma mais de quatro milhões de visualizações apenas no TikTok. O UOL não conseguiu contato com Marcella para pedir maiores detalhes.

Em nota ao UOL, o McDonald's disse apurar com rigor denúncias sobre irregularidades em seus estabelecimentos. Entretanto, a empresa ressaltou que "sem dados claros do ocorrido não é possível determinar de fato o que aconteceu". A reportagem enviou para a assessoria do MC o vídeo feito por Marcella e informações sobre a unidade em que o fato teria ocorrido.

McDonald's também disse ser rígido com normas de higiene. "O MC ressalta que possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, que são constantemente reforçados".

A unidade de Tanque do Mc não se manifestou. A reportagem não conseguiu falar com a gerência da loja.

Veja a íntegra da nota do Mc:

