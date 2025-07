João Fonseca sobe para 47º no ranking da ATP, sua melhor colocação

O tenista brasileiro João Fonseca subiu para a 47ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (21), a melhor classificação de sua carreira.

João não joga desde o dia 4 de julho, quando foi eliminado do torneio de Wimbledon na terceira rodada pelo chileno Nicolás Jarry.

O jovem carioca de 18 anos voltará a entrar em quadra no Masters 1000 de Toronto (27 de julho a 7 de agosto), primeiro grande evento da turnê norte-americana em quadra dura, que termina com o US Open (24 de agosto a 7 de setembro), último Grand Slam da temporada.

O torneio canadense não terá a presença do líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e do sérvio Novak Djokovic, atual número 6, que desistiram de participar para "se recuperarem depois de Wimbledon".

Além deles, também está fora o britânico Jack Draper (N.5), devido a uma lesão sofrida depois do Grand Slam londrino.

No Top 10, a única mudança foi a ascensão do americano Ben Shelton para a oitava posição, superando o norueguês Casper Ruud, que agora é o número 9.

Por sua vez, o canadense Denis Shapovalov e o cazaque Alexander Bublik, campeões no final de semana, retornaram ao Top 30.

Shapovalov venceu o ATP 250 de Los Cabos, disputado em quadra dura no México, e agora aparece em 28º na lista. Já Bublik foi campeão do ATP 250 de Bastad, disputado no saibro na Suécia, e é o novo número 30.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 21 de julho de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 12.030 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.600

3. Alexander Zverev (ALE) 6.030

4. Taylor Fritz (EUA) 5.035

5. Jack Draper (GBR) 4.650

6. Novak Djokovic (SRV) 4.130

7. Lorenzo Musetti (ITA) 3.350

8. Ben Shelton (EUA) 3.330 (+1)

9. Holger Rune (DIN) 3.250 (-1)

10. Andrey Rublev (RUS) 3.160

11. Frances Tiafoe (EUA) 2.940

12. Casper Ruud (NOR) 2.905 (+1)

13. Alex De Minaur (AUS) 2.885 (-1)

14. Daniil Medvedev (RUS) 2.630

15. Tommy Paul (EUA) 2.620 (+1)

16. Karen Khachanov (RUS) 2.590 (+1)

17. Jakub Mensik (CZE) 2.446 (+1)

18. Flavio Cobolli (ITA) 2.360 (+1)

19. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285 (+1)

20. Grigor Dimitrov (BUL) 2.165 (+1)

...

47. João Fonseca (BRA) 1.116 (+1)

ig/dam/avl/cb

© Agence France-Presse