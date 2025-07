Chuva é sinal de alerta: Jardim Pantanal expõe velhos dilemas de SP

Roseli Silva, 55, recebeu o UOL em casa no Jardim Pantanal, extremo leste de São Paulo, enquanto ainda se recuperava de um mal-estar. "Peguei virose, tive coceiras, febre e vomitei. Não conseguia comer nem andar", conta. O problema começou após a inundação deste ano.

Moradora há 20 anos, Roseli vive nesta que é uma área de várzea do rio Tietê, cortada por córregos. A cada sinal de chuva, acende o alerta. "A gente liga para as amigas para saber como está em outros pontos do bairro." Por definição, várzeas são zonas que estão sujeitas ao alagamento do rio.

O Jardim Pantanal abriga cerca de 28 mil famílias. A ocupação começou na década de 1980, com forte presença de migrantes nordestinos. Mas os alagamentos não se devem apenas à proximidade com a água. Especialistas apontam outros fatores:

Trechos abaixo do nível do rio;

Chuvas extremas ligadas às mudanças climáticas;

Assoreamento do rio Tietê;

Ausência de infraestrutura e planejamento urbano.

Córrego no Jardim Pantanal tem lixo acumulado Imagem: André Porto/UOL

Sem obras, sem proteção

Roseli se mudou do Jardim Brasil, na zona norte, onde também enfrentava enchentes. "Achei que aqui seria diferente, mas vi o Tietê jogando água e foi feio."

Roseli diz que se apaixonou pelo Jardim Pantanal quando se mudou para o bairro Imagem: André Porto/UOL

Estima-se que São Paulo tenha mais de 200 rios e córregos, sendo alguns concretados. O próprio Tietê passou por processos de canalização que tornaram áreas de várzea em outras regiões menos inundáveis.

"Foram décadas de obras para que o canal do rio tivesse a profundidade e a inclinação necessárias para a água fluir. Além disso, houve o aterramento de algumas das margens, o saneamento das várzeas", explica o arquiteto José Paulo Gouvêa, que pesquisou os rios da cidade em seu doutorado na USP.

Priscila Scardova, 39, também morava no Jardim Brasil. Ela se mudou há cinco anos. "Quando cheguei aqui, senti que tinha estrutura. É um gostinho de interior: na frente de casa tem goiabeira, mangueira. Acordo ouvindo o som dos pássaros. Gosto disso", diz.

Priscila Scardova, 39, saiu do Jardim Brasil e foi morar no Jardim Pantanal há 5 anos Imagem: André Porto/Do UOL

Ela fica em alerta com a previsão é de chuva. "Aqui minha casa é mais afastada do rio e está no segundo andar, então senti que seria mais tranquilo." Priscila e Roseli moram no mesmo lote. Quando as inundações desse ano ocorreram, a água não entrou nas casas, mas alagou o quintal.

Os moradores dizem que a água demorou para baixar —chegando até o pescoço. Além disso, houve proliferação de insetos e cobras.

"O contato com a água contaminada pode causar surtos de diarreia, dengue e leptospirose", explica Christovam Barcellos, pesquisador do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz.

No dia da enchente, Paulo dos Santos, 36, teve que sair do bairro com a família. Sua filha acabara de nascer. "Fomos para a casa da sogra, em área mais alta. Minha casa alagou. Voltei só para pegar roupas, foi desesperador." Ele atua no Moradigna, empresa social que nasceu no bairro e reforma moradias precárias.

Paulo dos Santos, 36, mora no Jardim Pantanal e trabalha com o Moradigna Imagem: André Porto/Do UOL

Reginaldo Pereira dos Santos, 57, preside a associação de moradores. Ele diz que o bairro não consegue mais se preparar. "Você sai e está tudo seco. De repente, a água chega na cintura. É muito rápido."

Para ele, o abandono do poder público é evidente. "O clima está mudando, sim, mas também faltou vigilância das autoridades. Deixaram isso acontecer. E falta transparência."

Reginaldo Pereira dos Santos, 57, está há quase 20 anos no Jardim Pantanal Imagem: André Porto/UOL

De Bom Jesus da Lapa (BA), Reginaldo mora há 19 anos no bairro. Além de negligência, ele reclama que falta transparência das autoridades. "Não sou contra os projetos do governo, o que sou contra é a desinformação. Eles não moram aqui e nem vem para cá."

Morando com dignidade

Matheus Cardoso, 30, é ex-morador do Jardim Pantanal. Pensando em soluções, ele cursou engenharia civil no Mackezie com o ProUni e criou a empresa social Moradigna.

"As enchentes tornam as casas mais insalubres, aumentando os riscos para as famílias. Por ter vivido essa realidade, queria criar algo que resolvesse o problema."

A empresa oferece reformas com parcelamento. A sede está no Jardim Pantanal, mas os serviços já se expandiram para outras cidades, como Rio de Janeiro, Manaus e Recife.

Nem todo problema de moradia se resolve com novas casas. Já temos casas para todo mundo, o que não temos são casas de qualidade. Temos uma política de construção de novas casas há mais de dez anos e a questão não termina. Precisamos ter uma política pública de reforma de casas para que as pessoas morem bem onde já estão. Matheus Cardoso, 30, fundador do Moradigna

São Paulo: terra da tempestade

Dados do IAG-USP e do Inmet mostram que as chuvas intensas são cada vez mais frequentes. Acima de 80 mm já são consideradas extremas, independentemente da estação.

Com as tempestades, bairros como o Itaim Paulista, mais quentes e impermeabilizados, acumulam água que escorre para o Jardim Pantanal. "Às vezes o córrego enche aqui sem ter chovido. É o reflexo da bacia hidrográfica", diz Laís Avelino, arquiteta do Instituto Alana.

Ela explica que o bairro não tem microdrenagem, como os bairros formais. "Quem está no alto sofre com o calor. Quem está na parte baixa, com enchentes e contaminações."

Planejar o bairro e a cidade

O bairro do Jardim Pantanal tem ruas pavimentadas e outras não Imagem: André Porto/UOL

O Instituto Alana, cuja sede é no Jardim Pantanal, lançou um Plano de Bairro com propostas de micro e macrodrenagem, desassoreamento do rio, sirenes de alerta, nivelamento de ruas e ordenamento da ocupação. O plano também prevê soluções baseadas na natureza, como parques drenantes.

Os Planos de Bairro são reconhecidos pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Eles devem ser considerados na revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras e, quando aprovados, internalizados no Sistema de Planejamento da cidade.

"O ideal é mesclar áreas verdes e cinzas, criando espaços que sirvam também como lazer. Precisamos pensar no alto da bacia e na várzea, integrando as soluções", defende Avelino.

Apesar de reconhecido pela legislação paulistana, o plano foi considerado pela prefeitura apenas na regularização fundiária. Em maio, a gestão municipal anunciou o projeto Recupera Pantanal, com início agora em julho, que prevê realocação de famílias às margens do Tietê, construção de uma barreira, microdrenagem, pavimentação e criação de um parque.

"A comunidade está há 40 anos ali de forma consolidada. É um lugar tranquilo, entre dois parques, próximo da linha férrea, com estilo de vida atrativo. Tudo isso é muito potente. Se houver investimentos em infraestrutura, esse território pode proporcionar uma vida digna e plena", opina Avelino.

Os moradores apontam incertezas com a prefeitura. Não se sabe para onde serão realocadas as pessoas e se haverá indenização. Além disso, eles se preocupam que a remoção afaste crianças e adolescentes das escolas.

Parque no Jardim Pantanal serve de lazer para os moradores Imagem: André Porto/Do UOL

"Remover famílias rompe vínculos e redes de cuidado", diz Gisele Brito, do Instituto Peregum. "Não basta tirar o risco. É preciso garantir o direito à cidade."

Para Avelino, olhar apenas para o Jardim Pantanal é insuficiente. "A cidade inteira precisa ser repensada com base na bacia hidrográfica. Soluções precisam ser boas para a comunidade, para a cidade e para a natureza."