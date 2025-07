INSS: aposentado que fizer acordo até hoje recebe a partir de quinta-feira

A devolução dos valores debitados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser feita a partir de quinta-feira, 24 de julho, para todos que aceitarem o acordo até esta segunda-feira, 21.

O que aconteceu

Para receber, não é preciso ação judicial. Basta que o beneficiário faça a adesão ao acordo, que permite que aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta.

O pagamento é automático. O ministro Wolney Queiroz (Previdência Social) lembrou que o pagamento cai automaticamente na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício, mas desde que ele tenha feito a adesão: "É preciso que eles se desloquem até as agências dos Correios ou entrem no aplicativo Meu INSS para fazer o acordo com o governo".

A adesão é gratuita e dispensa envio de documentos adicionais. O pagamento segue ordem cronológica: aqueles que aderirem antes ao acordo recebem primeiro.

O primeiro pagamento será na quinta-feira, 24 de julho, com lotes diários até que todos os casos sejam concluídos. O valor será pago em parcela única.

Como fazer a adesão pelo aplicativo Meu INSS

Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.

Vá até "Consultar Pedidos" e clique em "Cumprir Exigência" em cada pedido (se houver mais de um).

Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo "Aceito receber", selecione "Sim".

Clique em "Enviar" e pronto. Depois é só aguardar o pagamento.

Mais de 714 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo, segundo números obtidos no último domingo, 20 de julho. O número representa 36% do total de beneficiários aptos a assinar a adesão, cerca de 1,9 milhão de pessoas.

Apuração. O ministro Wolney Queiroz também destacou que o Governo Federal segue a apuração para responsabilizar os culpados pelos descontos. "O governo está adiantando esse dinheiro, mas não vai abrir mão de nenhum centavo nas ações de regresso em busca de ressarcimento do Tesouro Nacional".

Outros casos. Se o aposentado contestar a validade da documentação, a entidade será intimada a devolver os valores no prazo de cinco dias úteis e o caso vai passar por auditoria. Se a entidade não fizer a devolução, o beneficiário será orientado sobre as medidas judiciais cabíveis.