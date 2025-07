Inimigos da democracia utilizam comércio como instrumento de coerção e chantagem, diz Lula

Por Lisandra Paraguassu

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o uso do comércio internacional como "instrumento de coerção e chantagem" é um ato de "inimigos da democracia", em uma possível alusão às práticas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, que recentemente anunciou uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos.

"A extrema-direita organizada internacionalmente oferece um novo consenso de Washington, ou melhor, dissenso de Washington. Antidemocrático, negacionista e intervencionista", disse Lula em discurso em encontro com a sociedade civil, durante reunião sobre a defesa da democracia, no Chile.

"Os inimigos da democracia não recorrem mais à diplomacia dos tanques e das canhoneiras. Eles controlam os algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Promovem uma verdadeira guerra cultural. Utilizam o comércio como instrumento de coerção e chantagem", completou.

Trump anunciou em carta ao governo brasileiro a imposição de tarifas comerciais de 50% ao Brasil, apesar do país ter déficit comercial com os EUA. No texto, Trump afirmou que as tarifas seriam impostas, entre outros pontos, pelo que classificou de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, processado por envolvimento em tentativa de golpe de Estado após sua derrota eleitoral em 2022.

Lula defendeu ainda a regulação das plataformas de redes sociais e Big Techs, outro tema mencionado por Trump em sua carta. De acordo com o presidente brasileiro, as sociedades "estarão sob constante ameaça sem a regulação das plataformas digitais e Big Techs".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)