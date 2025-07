Ibovespa sobe com apoio de materiais básicos e Itaú; Fleury salta

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subiu nesta segunda-feira, beneficiado pelo desempenho favorável das ações do Itaú e do setor de materiais básicos, como Vale, Gerdau e CSN, depois de o índice acumular na semana passada perda de 2% em meio a preocupações em torno das relações tensas entre Brasil e Estados Unidos.

Fleury foi outro destaque positivo, em meio a notícias sobre conversas para eventual combinação de negócios com Rede D'Or.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,59%, a 134.166,72 pontos, tendo oscilado a 133.367,36 pontos na mínima e a 134.864,53 pontos na máxima do pregão. O volume financeiro somou R$17,5 bilhões.

"O dia de hoje é de calmaria depois da tempestade", disse o analista Nícolas Merola, da EQI Research, notando o histórico recente de eventos que trouxeram volatilidade aos mercados.

As duas últimas semanas foram de queda para o Ibovespa (-3,59% e -2,06%), com o índice acumulando em julho uma perda de 3,38% até o momento, após renovar máximas históricas no período.

O desempenho também é desfavorecido pela saída de capital estrangeiro da bolsa no mês, com saldo negativo de R$4,9 bilhões até o dia 17 de julho -- o que reduziu o fluxo positivo de quase R$27 bilhões no ano, alcançado em junho, para cerca de R$22 bilhões até a quinta-feira, segundo dados da B3.

"Parte disso é realização de lucros, natural após a alta acumulada no ano. Mas o pano de fundo político e econômico conturbado acelera esse movimento de retirada", afirmou o sócio-fundador da Vante Invest, Davi Ramos.

No ano, contudo, o índice ainda sobe 11,54%.

O movimento do Ibovespa nesta segunda, para o analista Renato Nobile, da Buena Vista Capital, é um "respiro natural" do mercado, que também foi apoiado por um cenário externo favorável e pelo noticiário mais parado em relação à crise Brasil-EUA.

Em Nova York, S&P 500 e Nasdaq atingiram novos recordes, impulsionados por Alphabet e outras megacaps antes da divulgação de vários balanços corporativos nesta semana, enquanto investidores apostaram em possíveis acordos comerciais para atenuar os danos econômicos das tarifas globais do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O S&P avançou 0,14%, o Nasdaq subiu 0,38% e o Dow Jones registrou variação negativa de 0,04%.

DESTAQUES

- FLEURY ON saltou 15,44%, enquanto REDE D'OR ON fechou com acréscimo de 0,4%, após o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, noticiar no domingo que as empresas estariam em negociações sobre uma possível combinação. Analistas do Santander disseram ver o potencial negócio como positivo. "No entanto, não esperamos que a Rede D'Or ofereça um prêmio elevado, como ocorreu no negócio com a SulAmérica", afirmaram em relatório. Nesta manhã, no entanto, as empresas negaram haver qualquer acordo celebrado entre elas para potencial operação.

- VALE ON avançou 2,73%, impulsionada pelo avanço dos futuros do minério de ferro, que atingiram nesta segunda máximas em quase cinco meses. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), da China, encerrou as negociações do dia com alta de 2,08%, a 809 iuanes (US$112,74) a tonelada. A sessão também foi positiva para siderúrgicas, com GERDAU PN em alta de 3,17%, CSN ON valorizando-se 2,17% e USIMINAS PNA subindo 2,3% -- com o setor de materiais básicos oferecendo um suporte relevante para o Ibovespa.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,17%, entre as principais contribuições positivas para o índice. Nesta segunda, o Itaú Empresas, segmento do Itaú Unibanco que oferece serviços bancários e financeiros para pessoas jurídicas, lançou o "Itaú Emps", um banco digital voltado para o atendimento de pequenas e médias empresas. Inicialmente, a iniciativa terá foco em negócios de sócio único cujos faturamentos variam, em média, entre R$200 mil e R$3 milhões anuais, segundo comunicado do banco à imprensa.

- PETROBRAS PN apurou alta de 0,19%, apesar do desempenho negativo do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedeu 0,1%. BRAVA ENERGIA ON caiu 1,49%, vinda de uma sequência de altas. A companhia informou que concluiu, durante a segunda semana de julho, a conexão dos poços 2H e 3H, que se encontram em processo de testes e estabilização. Ambos os poços já produziram anteriormente por meio do sistema antecipado de produção (FPSO Petrojarl I).

- GPA ON afundou 7,73%, tendo como pano de fundo notícia divulgada pelo Valor Econômico de que a próxima reunião do conselho de administração da empresa pautará um item que pede a remoção da cláusula de "poison pill" de 25%, na esteira do aumento de participação da família Coelho Diniz na varejista, que na semana passada alcançou quase 18%.

- BRF ON subiu 4,9%, MARFRIG ON teve alta de 0,84% e MINERVA ON avançou 0,2%, em pregão favorável para as exportadoras de proteína, que buscaram uma recuperação após as perdas da última sessão.

- RANDONCORP PN, que não está no Ibovespa, perdeu 6,48%, após a empresa anunciar um crescimento de receita líquida de 6% em junho, resultado 12% abaixo do estimado por equipe de analistas do banco Santander. Segundo Lucas Barbosa e equipe, o resultado pode ser consequência de uma má performance da divisão de implementos rodoviários em razão do impacto do processo de reestruturação em andamento, aliada a condições desafiadoras no mercado brasileiro, além de um potencial efeito da desaceleração na produção mensal de caminhões no Brasil.