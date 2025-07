Funcionários de Trump visitarão sede do Fed em meio a investigação sobre reforma, informa Semafor

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer visitar a sede do Federal Reserve em Washington nesta semana para analisar a reforma de US$2,5 bilhões, informou o Semafor nesta segunda-feira, citando o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, James Blair.

O presidente do comitê bancário do Senado, Tim Scott, também está em negociações para participar da visita, acrescentou a matéria, citando uma pessoa familiarizada com os planos.

Trump levantou o projeto de reforma como um possível motivo para a destituição do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerindo que poderia haver fraude, sem fornecer provas.

O presidente lançou um bombardeio de críticas quase diárias a Powell, cuja saída ele está buscando devido à relutância do banco central em realizar cortes na taxa de juros.

Powell havia dito ao governo que "os planos do projeto foram alterados" em relação às propostas anteriores, disse Blair segundo o Semafor. "Só queremos saber se isso é verdade ou não", disse ele.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial. O Federal Reserve se recusou a comentar a reportagem e encaminhou a Reuters para as autoridades citadas pelo Semafor para um comentário.

Na semana passada, Powell respondeu às demandas de um funcionário do governo Trump por informações sobre os custos excedentes do projeto, dizendo que o escopo era grande e envolvia uma série de atualizações de segurança e remoção de materiais perigosos.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)