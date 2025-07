Força secreta israelense detém autoridade sênior de saúde de Gaza, diz ministério

CAIRO (Reuters) - Uma força secreta israelense deteve Marwan Al-Hams, autoridade de alto escalão do Ministério da Saúde de Gaza, do lado de fora do hospital de campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira, informou o ministério.

Hams, responsável pelos hospitais de campanha no enclave, estava a caminho de visitar o hospital de campanha do CICV no norte de Rafah quando uma força israelense o "abduziu" depois de abrir fogo, matando uma pessoa e ferindo outro civil nas proximidades, de acordo com o ministério.

Os médicos disseram que a pessoa morta era um jornalista local que estava filmando uma entrevista com Hams quando o incidente ocorreu.

As Forças Armadas israelenses e a Cruz Vermelha não responderam imediatamente após pedidos de comentários feitos pela Reuters.

Israel invadiu e atacou hospitais em toda a Faixa de Gaza durante a guerra de 21 meses, acusando o Hamas de usá-los para fins militares, uma acusação que o grupo nega. Mas o envio de forças secretas para realizar prisões tem sido raro.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi)