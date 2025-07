EUA não vão apressar acordos comerciais antes do prazo final de agosto e conversarão com a China, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O governo dos Estados Unidos está mais preocupado com a qualidade dos acordos comerciais do que com o tempo, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, nesta segunda-feira, antes do prazo final de 1º de agosto para os países fecharem um acordo comercial.

"Não vamos nos apressar para fechar acordos", disse Bessent em uma entrevista à CNBC.

Perguntado se o prazo poderia ser prorrogado para os países envolvidos em negociações produtivas com Washington, Bessent disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, é quem decidirá.

"Veremos o que o presidente quer fazer. Mas, novamente, se de alguma forma voltarmos à tarifa de 1º de agosto, acho que um nível tarifário mais alto pressionará mais esses países a chegarem a acordos melhores", disse ele.

Sobre a China, Bessent disse que haverá "conversas em um futuro muito próximo".

"Acho que o comércio está em um bom momento e que agora podemos começar a falar sobre outras coisas. Infelizmente, os chineses (...) são grandes compradores de petróleo iraniano e russo sancionados", disse ele.

"Poderíamos também discutir o elefante na sala, que é esse grande reequilíbrio que os chineses precisam fazer."

Com relação ao Japão, Bessent disse que o governo está menos preocupado com sua política interna do que em conseguir o melhor acordo para os norte-americanos.

(Reportagem de Susan Heavey e Andrea Shalal)