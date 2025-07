Criança vê sangue em parede e polícia encontra estrangeiros mortos no PR

Do UOL, em São Paulo

Dois estrangeiros foram encontrados mortos ontem em um apartamento após uma criança visualizar sangue escorrendo pela parede do quarto dela no bairro Batel, em Curitiba.

O que aconteceu

Polícia Militar foi acionada e verificou que o sangue vinha do apartamento no andar de cima. Barulhos de tiros foram ouvidos no condomínio na noite de sábado, mas os moradores pensaram ser fogos de artifícios, disse a delegada Aline Manzatto à CBN Curitiba.

O norte-americano Ian Alexandrre Bruder Hay, 30, e a sul-africana Anne Leigh Mckenzie, 27, tinham ferimentos por arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, apuração inicial indica homicídio seguido de suicídio, e Ian teria matado Anne antes de se suicidar.

Apartamento onde corpos foram achados tinha munições e drogas. Também foram apreendidos no imóvel dois carregadores com extensores para 30 munições cada, um carregador caracol com capacidade para 50 munições, seis celulares, duas balanças de precisão, um computador, um canivete, relógios e joias.

Ainda não há informações sobre a relação entre Ian e Anne. Também não foi divulgado pelas autoridades desde quando a dupla estava no Brasil.

Há indícios de feminicídio, diz polícia. A delegada afirmou à RPC, afiliada da TV Globo, que o casal estava cerca de dez dias no apartamento e os vizinhos relataram ouvir brigas vindas do imóvel.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.