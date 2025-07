Este grão é um importante aliado contra o colesterol alto

O grão da aveia é um forte aliado contra o colesterol alto. O cereal contém um tipo de fibra, chamada betaglucana, que contribui na redução do colesterol total e do LDL, considerado "ruim" para o organismo.

Qual é a aveia mais indicada?

Para os especialistas e pesquisadores, dos tipos de aveia disponíveis, o farelo é o mais vantajoso, pois durante o processo de moagem e peneiramento ele descarta a maior quantidade de carboidratos, em especial açúcares livres e amidos, e acaba apresentando mais fibras, o que contribui para seu índice glicêmico.

Isso o torna mais recomendado também para pessoas que precisam controlar a glicemia e a pressão arterial, além daquelas que passam por dieta de redução de peso, pois um dos seus grandes atrativos é manter a saciedade por mais tempo.

A aveia em flocos vem na segunda ordem de preferência, pois também é um alimento de baixo índice glicêmico, como o farelo. Ou seja, os carboidratos presentes no alimento são absorvidos de forma mais lenta pelo organismo. O seu processo de fabricação preserva tanto as fibras, como as vitaminas e minerais. E é recomendado para o controle e prevenção de doenças, como o farelo de aveia, com a vantagem de ter um preço menor.

Cuidado no consumo

Há alguns efeitos colaterais se o consumo de aveia for em excesso. Pode causar aumento da produção de gases (pela fermentação intestinal), do bolo fecal e do número de evacuações. Por isso, quem tem o intestino muito acelerado precisa consumir com moderação.

A aveia não contém glúten, mas pode ser contaminada pelo trigo, pois muitas vezes é processada com outros cereais. A contaminação cruzada também pode ocorrer se a aveia for cultivada muito perto das lavouras de trigo. Por isso, quem tem a doença celíaca (alergia ao glúten) também deve evitar a aveia e sempre checar na embalagem se há traços de glúten.

Além disso, quem tem síndrome do intestino irritável precisa consumir com moderação ou em excesso pode piorar a inflamação intestinal.

Entenda o colesterol

Cerca de 70% do colesterol é fabricado no próprio corpo, pelo fígado. Os outros 30% são absorvidos de alimentos como leite e derivados, carnes, ovos e outras fontes de gorduras animais.

Ele é parte fundamental da estrutura das membranas celulares, da composição da mielina (estrutura que facilita a comunicação entre neurônios) e de hormônios e é essencial para a fabricação dos ácidos biliares e da vitamina D.

Apesar das inúmeras funções, o colesterol está relacionado com as doenças cardiovasculares, quando em excesso no nosso corpo.

O colesterol "bom" é o HDL. Ele atua circulando na corrente sanguínea, captando parte do colesterol que está em excesso no sangue e o transportando até o fígado. No fígado, ele é convertido em bile.

Já o "ruim" é o LDL, que transporta o colesterol e um pouco de triglicerídeos pelo sangue, para armazená-los e utilizá-los em biossínteses. Devido à sua função, o LDL facilita o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, podendo levar à formação de placas. Essas placas podem endurecer e estreitar as artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de entupimento de vasos e artérias, o que pode causar infartos e AVCs (acidentes vasculares cerebrais).

