Piloto desligou motor errado antes de queda de avião na Coreia, diz agência

Os pilotos do avião da Jeju Air — que pegou fogo durante um pouso de emergência em dezembro, na Coreia do Sul, deixando 179 mortos — desligaram o motor que estava funcionando melhor após colidirem com aves. A informação é da Reuters, com base em fontes próximas da investigação.

O que aconteceu

Perícia trouxe "evidências claras" sobre o que foi feito a bordo. Segundo uma fonte, o gravador de voz da cabine, dados do computador e um interruptor físico do motor encontrados nos destroços comprovam a ação dos pilotos durante a emergência. A fonte falou com a agência de notícias em condição de anonimato, pois o relatório oficial do acidente aéreo ainda não foi divulgado.

Boeing 737 não apresentava defeito antes de se chocar com aves. Depois da batida, o motor direito ficou severamente danificado e o esquerdo estava em condição melhor, disse um porta-voz do governo aos familiares das vítimas do acidente numa reunião realizada anteontem. O estado do motor esquerdo, porém, não foi informado.

Conselho de Investigação de Acidentes de Aviação e Ferrovias da Coreia do Sul, que comanda a investigação, ainda não se pronunciou. A fabricante da aeronave disse ter acionado o órgão para obter mais informações.

Companhia aérea afirmou que está cooperando com a investigação e que aguarda a divulgação do resultado. O relatório final é esperado dentro de cerca de um ano após o acidente. Isto porque, em geral, acidentes aéreos são causados por múltiplos fatores e todas as possibilidades devem ser analisadas conforme protocolo internacional.

Relatório preliminar citou restos de patos nos dois motores. O documento divulgado em janeiro, porém, não deu detalhes sobre os danos causados em cada um deles.

Sindicato acusa investigadores de usarem pilotos como 'bode expiatório'

Instituição apontou ausência de bases científicas e tecnológicas de que o avião poderia ter pousado em segurança apenas com o motor esquerdo ligado. O sindicato também citou que o laudo inicial apontava a existência de restos mortais de aves em ambos os motores.

Anúncio à imprensa deveria ocorrer na sequência da reunião, mas foi cancelado. Atendendo a um pedido do sindicato e das famílias das vítimas, o governo sul-coreano optou por adiar a divulgação do relatório.

Relembre o acidente aéreo mais mortal da Coreia do Sul

Voo 2216, da Jeju Air, saiu de Bangkok, capital da Tailândia, com destino a Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, em 29 de dezembro de 2024. Quando estava perto de pousar no aeroporto sul-coreano, o Boeing 737 colidiu com aves.

Das 181 pessoas a bordo, apenas duas sobreviveram. Após a colisão, o avião teve que fazer um pouso de emergência de barriga. Durante o procedimento, a aeronave bateu contra um muro do aeroporto, explodiu e pegou fogo.

Este é o acidente aéreo mais mortal do país até agora. Antes, o mais mortal era a queda do Boeing 767 da Air China. O voo saiu de Pequim e caiu em uma colina perto do aeroporto de Busan-Gimhae, em 15 de abril de 2002, deixando 129 mortos.