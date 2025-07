Enade 2025: concluintes devem preencher questionário do estudante

Mais de um curso

Os alunos matriculados em mais de um curso de graduação ? como bacharelado e tecnológico ? e elegíveis para fazer a prova, devem indicar até sexta-feira (25) a área de avaliação na qual desejam realizar o exame. Até essa mesma data, também é possível solicitar atendimento especializado e o uso do nome social por pessoas trans. Todas as etapas devem ser realizadas por meio do Sistema Enade.

Enade

O Enade é aplicado anualmente pelo governo brasileiro para avaliar a qualidade dos cursos de graduação e o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos, habilidades e competências adquiridos ao longo da formação de nível superior. O Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), é o órgão responsável pelo exame.

A participação no exame nacional é obrigatória para os alunos concluintes dos cursos de licenciatura, bacharelado e superiores de tecnologia, conforme o ciclo vigente naquele ano.

De acordo com o edital, em 2025, na categoria bacharelado, serão avaliados, os cursos de: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, e relações internacionais.

Para os cursos superiores de tecnologia, o exame abrangerá as áreas de design gráfico, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

As licenciaturas avaliadas são nas seguintes áreas relativas à formação de professor: artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, geografia, história, letras - inglês, português e espanhol, matemática, música, pedagogia e química.

Embora todos os alunos respondam questões de formação geral (comum a todos os cursos), a maior parte da prova é composta por questões específicas do curso.

O Enade é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do MEC, conjunto de instrumentos que monitora a qualidade dos cursos, instituições e o desempenho dos estudantes do ensino superior brasileiro.