Empresas da zona do euro estão otimistas mas sentem impacto das tensões comerciais, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - As empresas da zona do euro permanecem otimistas em relação às suas perspectivas de crescimento, mas também estão sofrendo pressão sobre seus lucros, em parte devido às tensões comerciais, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta segunda-feira.

O crescimento da zona do euro tem sido morno nos últimos anos, mas as empresas continuam a manter altos níveis de emprego pois permanecem confiantes em uma recuperação futura.

Um total de 8% das empresas relatou aumento no volume de negócios nos últimos três meses e 23% estão otimistas em relação à evolução no próximo trimestre, disse o BCE em sua Pesquisa sobre o Acesso das Empresas ao Financiamento.

Entretanto, as empresas continuaram a observar uma deterioração em seus lucros, sendo que o declínio foi mais generalizado entre as pequenas e médias empresas.

"A maioria relatou ter sido afetada, até certo ponto, pelas tensões comerciais, sendo que as empresas que exportam para os Estados Unidos e as empresas do setor industrial são as mais expostas", acrescentou o BCE.

Cerca de 30% das empresas expressaram preocupações com relação a atrasos ou escassez nas cadeias de oferta, e as empresas indicaram a necessidade de buscar fornecedores alternativos.

"As principais estratégias empregadas para se adaptar às mudanças no ambiente comercial incluem a reorientação das vendas nos mercados domésticos e da UE e a reestruturação das cadeias de oferta", acrescentou o BCE.

Embora as expectativas de inflação de longo prazo tenham permanecido inalteradas, as empresas reduziram sua projeção de aumento de preços para um ano à frente de 2,9% para 2,5%, acrescentou o BCE.

(Reportagem de Balazs Koranyi)