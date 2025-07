Polícia procura três foragidos envolvidos em ataque a Vinicius Drumond

O Disque Denúncia divulgou ontem um cartaz que pede informações que levem à localização e prisão de três suspeitos de envolvimento no ataque ao bicheiro Vinicius Drumond, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Adriano de Carvalho de Araújo, Luiz César da Cunha, policial militar da ativa, e Rafael Ferreira da Silva, vulgo "Cachoeira", são procurados. Há três mandados de prisão preventiva expedidos contra eles, que ainda não foram encontrados e são os principais suspeitos pelo crime.

A polícia já prendeu temporariamente um dos envolvidos, um ex-PM. Deivyd Bruno Nogueira Vieira, conhecido como "Piloto" e de 38 anos, foi detido no sábado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No ano passado, ele foi expulso da corporação após comprovarem envolvimento dele em crimes de receptação de veículo roubado e tráfico de drogas.

''Piloto e ''Cachoeira'' também teriam participado do assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o homem foi morto a tiros no centro da capital, em fevereiro de 2024, porque incomodava uma organização criminosa que atuava na exploração de apostas online.

Cachoeira já foi preso em 2022 pelo sequestro de uma mulher em Nilópolis. De acordo com o Disque Denúncia, a vítima era parente de um homem ligado ao comércio ilegal de cigarros — negócio que era dominado pelo contraventor Adilson Oliveira, o Adilsinho.

Investigadores acreditam que ele tenha ligação com Adilsinho. Cachoeira já foi citado em uma letra de funk criado por integrantes da quadrilha do contraventor para comemorar o homicídio de Marquinhos Catiri, miliciano que era rival do bicheiro.

Carro de Vinicius levou mais de 30 tiros

Atentado aconteceu na Barra da Tijuca Imagem: Reprodução

O ataque ocorreu por volta das 11h do dia 11 de julho. Vinicius, junto com um segurança, trafegava em um Porsche pela avenida das Américas, a principal do bairro, perto da Estação Ricardo Marinho do BRT. O alvo, no entanto, teve apenas ferimentos leves devido à blindagem do carro.

As investigações apontaram que dois veículos seguiram a Porsche do contraventor na Barra da Tijuca. Depois do tiroteio, os automóveis envolvidos passaram a seguir caminhos distintos. O carro de onde partiram os tiros foi encontrado abandonado no bairro de Guaratiba, com um dos pneus estourado, enquanto o outro foi para o município de Duque de Caxias.

Ao abandonarem o veículo em Guaratiba, os ocupantes abordaram um outro carro e obrigaram a proprietária a transportá-los até Nova Iguaçu. Conforme a polícia, os suspeitos, que estavam de armas longas e balaclavas, foram "resgatados" por um comparsa às margens da rodovia Presidente Dutra.

Quem é Vinicius Drumond

Vinicius Drumond, bicheiro do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Redes sociais

Vinicius é filho do bicheiro e sambista Luiz Drumond, que morreu em 2020, e cuja família preside a escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Apesar disso, o UOL apurou que ele não faz parte do quadro da agremiação. Ele foi apresentado recentemente como patrono da escola Em Cima da Hora, que faz parte da Série Ouro.

Bicheiro foi alvo de uma operação, em fevereiro deste ano, sobre furto de petróleo. Vinícius seria o líder do grupo e utilizava dinheiro da contravenção para exercer as atividades. De acordo com informações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, Drumond já era conhecido pela polícia, mas "laranjas" atrapalhavam o rastreio de suas atividades na quadrilha.

Dinheiro do jogo do bicho pagava funcionários, comprava equipamentos para a perfuração dos dutos e transportava o petróleo. Além de Drumond, outros dois homens foram investigados.

Drummond é ainda investigado por possível envolvimento no assassinato de um advogado em frente à Ordem dos Advogados do Brasil, no Centro do Rio. Segundo a investigação, a locadora de veículos que a quadrilha usava para as atividades com o petróleo é a mesma envolvida no crime, em fevereiro de 2024.