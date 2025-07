Testamos headset gamer Logitech G535: 'Encaixe firme e muito conforto'

Procurando um headset gamer com conexão sem fio, confortável para longas horas de jogatina e som de qualidade? O Logitech G535 Lightspeed pode ser uma boa pedida. O modelo promete leveza, áudio claro e uma bateria duradoura, combinação que agrada quem joga por um período grande e busca liberdade de movimento.

Já faz um ano que estou usando o G535 no dia a dia e, nesse tempo, ele me surpreendeu em vários pontos, como a conexão sem fio estável e o conforto. Mas será que ele ainda vale o investimento em 2025? Te conto nos próximos parágrafos.

O que gostei

O foco é o conforto. Com apenas 236 gramas, o G535 é um dos headsets sem fio mais leves que já testei em mais de sete anos trabalhando com jornalismo de tecnologia.

Ele tem uma faixa elástica suspensa ajustável, que oferece mais respirabilidade e um conforto superior em comparação às almofadas tradicionais de outros fones gamers.

Encaixe firme. As hastes laterais têm um ajuste simples de altura, com deslizamento em trilho. Não há numeração ou cliques visíveis, mas é interessante poder 'sentir' a regulagem até encontrar a posição mais confortável. Uma vez definida, a altura do arco permanece firme durante o uso, sem escorregar.

Almofadas respiráveis. Feitas de espuma com revestimento em tecido mesh, um material respirável, que não esquenta tanto quanto o couro sintético visto em headsets da HyperX, por exemplo. Também me pareceu bem resistente após todo esse tempo de uso, sem danos aparentes na costura.

Estrutura. Quase toda de plástico, passando uma sensação de fragilidade em algumas partes, como na articulação dos fones e no arco superior. Ainda assim, depois de mais de um ano de uso com bastante jogos e reuniões, não notei nenhum desgaste nas hastes laterais, conchas, arco ou microfone.

Boa bateria. A Logitech promete até 33 horas de uso contínuo com uma única carga. E posso dizer que essa estimativa se mostrou bem próxima da realidade. Em um cenário típico de uso no home office durante o dia e algumas horas de jogatina à noite, consegui passar uns quatro dias sem precisar recarregar.

Qualidade sonora. O G535 tem perfil sonoro neutro, com graves leves, médios e agudos mais contidos, mas se sobressaindo às frequências baixas. Ou seja, efeitos de tiros, passos e explosões nos jogos são bem destacados, mas em músicas esse desequilíbrio pode prejudicar a experiência.

Para contornar a ausência de graves, ativei a opção "aumento de graves" no aplicativo Logitech G Hub e ficou perfeito. Aliás, pelo software você consegue equalizar o som do headset conforme o seu gosto. Também há várias opções pré-definidas para jogos.

Conectividade. O fone se conecta exclusivamente via dongle USB-A com a tecnologia Lightspeed, desenvolvida pela Logitech. Essa conexão sem fio é um dos destaques da marca e do G535, já que tem baixíssima latência, sem atrasos perceptíveis no som.

A instalação é simples: basta conectar o dongle no PC ou console para começar a funcionar. Durante os testes, a conexão se manteve estável, sem falhas ou interferência, mesmo em ambientes com outros dispositivos wireless por perto.

Controles físicos. São dois botões: liga/desliga e roda de volume, que ficam na concha esquerda. A posição dos controles é boa e fácil de encontrar no tato, evitando interrupções durante o jogo.

Pontos de atenção

Poucos níveis de ajuste. Apesar de leves e confortáveis, as hastes do G535 são mais estreitas que o normal. No meu uso, não chegou a incomodar, mas vale dizer que o fone fica mais justo do que o ideal em quem tem cabeça grande ou usa óculos, por exemplo.

Microfone apenas básico. É do tipo flip-to-mute, ou seja, ao levantar a haste ele é automaticamente silenciado. A peça é curta e não removível, mas tem uma articulação maleável que permite ajustar a posição com certa flexibilidade.

Porém, a qualidade da captação é apenas mediana: falta corpo nas vozes, sendo mais estridente que equilibrado, e o som pode parecer abafado. Para quem só quer conversar com os amigos enquanto joga, o headset dá conta do recado, mas eu esperava mais dele nesse quesito, especialmente pelo preço.

Isolamento de ruído. O isolamento passivo é bastante limitado. Inclusive, o som que sai do headset pode vazar para fora em volumes mais altos, podendo ser até captado pelo microfone se estiver muito sensível.

Para quem vale a pena?

O Logitech G535 Lightspeed vale a pena para quem busca um headset leve, confortável e com bateria duradoura para uso contínuo no PC ou console. Ele é ideal para quem passa muitas horas na frente do computador, seja jogando, estudando ou trabalhando, e não quer sentir aquele incômodo típico de modelos mais pesados.

Mesmo não sendo o headset mais completo do mercado, ele acerta bem nos pontos que mais importam para quem passa o dia com o fone na cabeça.

