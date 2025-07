Data de pagamento do 3º lote de restituição do IR: veja quando será feito

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago no dia 31 de julho. A consulta aos contemplados, por outro lado, será disponibilizada na quinta-feira (24).

Cronograma de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já depositado)

2º lote: 30 de junho (já depositado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos depósitos segue prioridades estabelecidas por lei. Os primeiros a receber são os idosos com 80 anos ou mais. Depois, entram na fila pessoas com mais de 60 anos, indivíduos com alguma deficiência física ou mental, ou que convivem com doenças graves. Na sequência, são beneficiados os profissionais da educação cuja principal atividade é o magistério.

Também têm preferência os contribuintes que optaram por utilizar a declaração pré-preenchida e indicaram uma chave Pix para recebimento. Quando há empate nos critérios, a data de entrega da declaração define quem recebe antes.

Sequência de prioridade nos pagamentos:

Idosos a partir de 80 anos Pessoas acima de 60 anos, com deficiência ou enfermidade grave Professores que exercem atividade de magistério Declarantes que usaram o modelo pré-preenchido com Pix Demais contribuintes

Como verificar se você está no lote atual?

Para consultar a situação da sua restituição, basta acessar o site da Receita Federal, informar seu CPF, data de nascimento e selecionar o ano-base 2025. Os dados são atualizados mensalmente.

Se o sistema mostrar a mensagem "em fila de restituição", significa que não há pendências em sua declaração e que o valor será incluído em um dos próximos lotes.