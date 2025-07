A entrada em vigor das tarifas de 50% sobre as importações de produtos brasileiros pelos americanos poderá afetar fortemente a taxa de câmbio. O encarecimento dos produtos importados pelos EUA representará maior inflação aos consumidores americanos, diretamente, mas o Brasil também poderá sofrer os impactos de um quadro de incertezas e dificuldades para as empresas exportadoras afetadas.

Como o sábio presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem nos ensinado em seus pronunciamentos, a nova política econômica dos EUA fabrica mais inflação e menos crescimento para aquele país. É o que se convencionou chamar, na literatura de macroeconomia, de estagflação. Sorte para nós, pois o real acaba mantendo certa força relativa, mantidos fixos todos os outros fatores.

Fato é que o dólar perdeu peso, na esteira da nova política de Donald Trump, desde o chamada "Liberation Day", quando se anunciou a famigerada tabela de novas tarifas dos EUA contra o resto do mundo.

Os países que praticam altas taxas de juros, como o Brasil, acabam se beneficiando. O diferencial de juros (internos versus externos) continua a funcionar como mecanismo importante a determinar a intensidade e a direção, muitas vezes, dos fluxos de dólares no mundo.

O velho conhecido capital de motel, como costumava chamar Delfim Netto, corre em busca dos ganhos extraordinários proporcionados pelos juros básicos elevados, propiciando a seus donos lucros exorbitantes. Evidentemente, a análise não é absoluta, mas relativa, pois leva em conta o risco de cada localidade.

Os recursos são tomados em países onde as taxas são baixas para serem, então, aplicados onde os juros são mais altos, num jogo conhecido como "carry trade". O grande perigo está na volatilidade associada a esse processo.

Como o recurso entra e sai sem o menor pudor, sem qualquer ligação com a economia real, o risco é o preço do dólar subir e descer de modo abrupto, imprimindo dinâmica arriscada à taxa de câmbio, com impactos nefastos sobre a atividade econômica e, no limite, sobre a inflação.

As exportações do Brasil aos Estados Unidos representaram mais de US$ 40 bilhões em 2024. Volume expressivo, correspondente a mais de 2% do nosso PIB, fazendo as transformações pela taxa média de câmbio. Um baque nesses fluxos, a partir dos próximos meses, afetaria as condições de oferta de setores produtivos relevantes, tanto na indústria como no agronegócio.

No primeiro caso, em especial para empresas exportadoras de produtos mais sofisticados, dificilmente haveria substituição trivial para os fluxos vendidos aos EUA no curtíssimo prazo. Por outro lado, bens como aviões produzidos pela Embraer, para pegar o exemplo mais emblemático, também não possuem substitutos próximos dando sopa. As compras desses produtos pelas empresas americanas não têm como ser substituídas da noite para o dia por fornecedores relevantes de outros países, que já possuem suas encomendas, com prazos a serem cumpridos.

No Brasil, temos de ficar a tentos às consequências mais imediatas do tarifaço. Elas residirão, a saber, na taxa de câmbio. A especulação em torno dos efeitos esperados tende a ser antecipada.

Como a incerteza é grande, quem tem liquidez para operar acaba promovendo distorções para todos e turvando os movimentos do mercado de câmbio, distanciando-o das razões econômicas para aproximá-lo das sem-razões do mundo surreal, perigoso e insondável das especulações.

Pode ser algo passageiro, dada a tendência de continuidade de um dólar mais fraco, em função da perda de referência como moeda de reserva internacional em contexto de protecionismo exacerbado baseado no uso indiscriminado de tarifas pelos EUA. Mas esse sobe e desce na taxa de câmbio pode também acabar prevalecendo por mais tempo, até que os dois países avancem em uma negociação razoável.

A liderança dos Ministros Geraldo Alckmin e Mauro Vieira, sustentados pela burocracia qualificadíssima do Itamaraty, nos traz certo alento. Não se deve subestimar, entretanto, o grau de loucura da figura que hoje comanda os Estados Unidos. Haja vista o teor da carta cometida por Trump.

O objetivo maior do Brasil precisa ser a contenção de danos. Reduzir as perdas potenciais, negociar um nível mais baixo de tarifas e usar as cartas na manga para promover negociações mais cirúrgicas, no caso de produtos onde nossa vantagem comparativa é grande e a dependência dos EUA, alta.

Caberá, ainda, ao Banco Central, usar dos instrumentos de que dispõe para amenizar os movimentos da taxa de câmbio, inclusive as intervenções no mercado à vista ou por meio dos chamados swaps cambiais (contratos futuros de câmbio, em que se troca a variação do câmbio pela variação dos juros).

São tempos turbulentos, sem dúvida, e o maior erro a ser cometido é minimizar os desdobramentos da política econômica trumpista.