Criptomoedas: bitcoin recua, em correção após recordes e aprovação de legislação nos EUA

O bitcoin operou em baixa nesta segunda-feira, 21, em um movimento que vem se consolidando desde a semana passada de correção, após a criptomoeda atingir máxima histórica devido à expectativas de aprovação de leis favoráveis ao setor pelo Congresso dos EUA. Na última sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, sancionou uma nova regulamentação para stablecoins.

Por volta das 15h55 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,89%, a US$ 117.414,11, enquanto o ethereum cedia 0,02%, a US$ 3.750,16, segundo cotações da Biance.

Após atingir a máxima de US$ 123.218,00 no dia 14 de julho, o preço do bitcoin vem recuando, sugerindo absorção por parte do compradores, afirma a analista técnica e trader parceira da Ripio, Ana de Mattos.

Se houver retomada da alta, o preço da criptomoeda poderá buscar os alvos de curto e médio prazo dos US$ 121.480 e US$ 125.000. Contudo, caso o preço capture a liquidez que está sendo formada nos fundos, o bitcoin poderá ficar nas faixas dos US$ 116.000 e US$ 111.500, acrescenta a analista.

Após semana considera histórica para o ativo digital, a MicroStrategy - maior detentora corporativa de bitcoin do mundo - divulgou hoje que havia adquirido mais tokens digitais de 14 a 20 de julho. A empresa adicionou 6.220 bitcoins às suas participações, elevando o total para 607.770 tokens adquiridos por um preço agregado de cerca de US$ 43,61 bilhões.

No radar do setor, a Trump Media and Technology Group anunciou que acumulou aproximadamente US$ 2 bilhões em bitcoin e títulos relacionados como parte de sua estratégia de tesouraria previamente anunciada.

*Com informações da Dow Jones Newswires