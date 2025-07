Criança de 2 anos morre após ser atacada por pitbull da família no interior de SP

Uma menina de 2 anos de idade morreu depois de ser atacada por um cão da raça pitbull, nesta segunda-feira, 21, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O animal tinha sido adotado há cerca de dois meses pela família da vítima. Policiais militares precisaram atirar contra o cachorro para que ele soltasse a criança. A menina foi socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil vai apurar se a morte da criança decorreu de possível descuido na guarda do animal. O ataque aconteceu no Jardim Amanda, na casa da família. Uma vizinha ouviu os gritos da mãe da criança, que também estava no imóvel, e viu o animal arrastando a menina. Ela chamou a polícia.

Os policiais militares chegaram rapidamente e encontraram o cachorro ainda agarrado à criança. Um vizinho havia tentado conter o animal usando um pedaço de pau, sem sucesso. Segundo a polícia, o cão estava agressivo e fazia menção de atacar quem chegasse perto.

Os policiais dispararam três vezes, atingiram o animal e resgataram a criança com vários ferimentos, sobretudo nos braços, no pescoço e na cabeça. A menina foi encaminhada para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Amanda, mas não sobreviveu. A morte foi confirmada pela prefeitura.

Conforme a Secretaria de Saúde, a criança chegou à UPA Jardim Amanda em estado de parada cardiorrespiratória. "A equipe da unidade realizou os procedimentos necessários para reanimar a criança, no entanto ela não resistir e veio a óbito", diz, em nota.

A Polícia Civil foi acionada e o local passou por perícia. Um inquérito vai apurar as circunstâncias da morte da criança. O cachorro foi atingido por três disparos e também foi socorrido.

Outro caso na mesma região

Em maio deste ano, um cão da raça pitbull atacou três crianças em um condomínio de Monte Mor, na mesma região. As crianças - duas meninas de 3 e 7 anos e um menino de 8 - voltavam de um parquinho do condomínio quando foram atacadas. O proprietário do pitbull conseguiu conter o animal.

Uma das crianças, com ferimentos mais graves, foi levada para um hospital. As outras duas foram socorridas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Todas tiveram alta. O caso é investigado pela Polícia Civil.