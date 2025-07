Review: 'Tônico noturno da Lola deixou meu cabelo encorpado e deu força'

Devido à escova progressiva, meu cabelo começou a ficar um pouco ralo, até mesmo na raiz, o que era raro. Como observei uma pequena falha no couro cabeludo, resolvi testar o tônico noturno Densidade, da Lola, que promete crescimento de fios.

Em pouco mais de um mês de uso me surpreendi com o resultado. Senti meu cabelo começando a ficar 'encorpado', com mais força e com aspecto "mais cheio", principalmente na região da falha. Confira a seguir mais detalhes sobre a experiência com o tônico noturno.

O que eu gostei

Resultado. O produto promete melhorar a força e quantidade dos fios, e realmente senti isso. Ele ainda ajuda a proteger o folículo contra o envelhecimento, além de ajudar a prevenir a queda. É importante ressaltar que não tenho nenhuma condição de saúde no momento que resulte na perda de cabelo.

Textura. O produto é leve e agradável, sem aquela sensação pegajosa nem "melada", garantindo uma boa aplicação.

Quantidade. Basta aplicar o equivalente a uma cânula, que ele já rende bem e é suficiente para todo o couro cabeludo.

Fórmula. Gostei porque sua composição é bem natural e tem ativos botânicos, como Baicapil. Hoje em dia, prefiro cosméticos veganos ou não testados em animais.

Custo-benefício. O valor dele ainda está na média, pois rende bem e não precisa de muita quantidade para cada aplicação. Ou seja, dá para aproveitar bem o produto, sem gastar horrores.

Efeito leve. Mesmo aplicando diretamente no fio, não senti ele pesado ou deixando o cabelo oleoso. Ao aplicar, dá até um ar de refrescância.

Pontos de atenção

Cuidados no. O fabricante recomenda passar o produto durante a noite e com o cabelo limpo. Mas, não sugiro o uso para quem acaba de fazer uma escova ou penteado. Ele acaba molhando um pouco, o que pode não ser tão vantajoso.

Acredito que o ideal seria passar no cabelo limpo, mas não depois de uma escova ou chapinha — talvez seja melhor no segundo dia pós lavagem.

O que mudou para mim

Senti meus fios mais fortes e um pouco mais "encorpados". Com isso, percebi uma diferença significativa quanto a ele estar com o aspecto "mais cheio" com o passar do tempo.

Para quem eu indico

Dependendo do caso, o ideal é ir a um dermatologista. Mas se o problema não for algo grave e que leve a muita queda, o tônico capilar pode ajudar.

