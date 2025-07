Ex-chefe do PCC que chamou Marcola de 'cagueta' é condenado por tráfico

Roberto Soriano, ex-chefe do PCC conhecido como "Tiriça", foi condenado por liderar um esquema de tráfico de drogas direto do presídio em Presidente Venceslau, interior de São Paulo. O inquérito foi instaurado em 2009, e a condenação foi publicada no último dia 30, segundo decisão obtida pelo UOL.

O que aconteceu

Ele foi condenado a dez anos de prisão em regime fechado por associação ao tráfico de drogas. Tiriça já cumpre pena na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

Mulher dele, Fabiana Zarbinatti Soriano, também foi condenada por associação ao tráfico. Ela recebeu uma pena de oito anos e seis meses de prisão em regime fechado.

Também foram condenados os comparsas: Gustavo Beltrão (dez anos em regime fechado), Edna Aparecida Santos Oliveira (oito anos em regime fechado), Cintia dos Santos (oito anos em regime fechado) e Maria Célia Santos (oito anos em regime fechado).

Esquema envolvia pagamento a policiais e advogados, segundo as investigações. Havia acertos de contas e aplicação de pena de morte para devedores e traidores.

Criminosos usavam veículos com fundos falsos para transportar as drogas. Diversos imóveis eram utilizados para armazenamento do material.

UOL tenta localizar as defesas dos réus. O espaço está aberto para manifestação.

Racha no PCC

Depoimentos revelam racha no PCC. Os depoimentos do julgamento que levou à condenação de Tiriça no mês passado pela morte do agente penitenciário Alex Belarmino expõem o racha entre aliados de Marcola, líder da organização criminosa, e desafetos do criminoso. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Tiriça e Abel Pacheco, o "Vida Loka", debocharam do líder do PCC durante as audiências. "Marcola é um 'cagueta'. Nós excluímos Marcola do mundo do crime. O crime de São Paulo não merecia passar por essa vergonha", afirma Vida Loka em uma das gravações.

Ele se refere a um áudio de Marcola, gravado em junho de 2022 na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Na conversa com um agente penitenciário, o chefe do PCC diz que Tiriça é um psicopata e indica que o ex-aliado matou Alex Belarmino. O Ministério Público Federal usou a gravação durante o julgamento.

Apesar da fala de Vida Loka, ele, Tiriça e outra liderança conhecida como "Andinho" foram excluídos do PCC. Os três tentaram expulsar Marcola da facção, mas a decisão não prevaleceu, segundo o colunista do UOL Josmar Jozino.