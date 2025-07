Rápido e indolor: como é exame que detecta câncer como o de Preta Gil?

Preta Gil morreu ontem, aos 50 anos, após um longo tratamento contra o câncer colorretal. Ela descobriu a doença no início de 2023 depois de um episódio de sangramento, vômito e desmaio. Os exames indicaram a presença de adenocarcinoma, um tipo de câncer no reto. A colonoscopia, neste caso, é a mais indicada para detectar tumores na região.

Entenda exame e quem deve fazer

Colonoscopia é um exame endoscópico realizado com um microtubo e uma câmera na ponta. Objeto é introduzido pelo ânus e, a partir disso, é possível analisar o reto, intestino grosso e a porção final do intestino delgado (íleo).

Uma das principais funções do exame é prevenir, investigar sintomas ou rastrear câncer colorretal. Colonoscopia também investiga possíveis doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa.

Deve ser feito a partir dos 45 anos, mesmo sem sintomas. Orientação é da SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia), devido ao aumento no número de casos entre jovens. Já o Inca (Instituto Nacional de Câncer) recomenda o início da triagem a partir dos 50 anos.

Caso aponte normalidade, o exame pode ser feito a cada dez anos. Isso depende do paciente e histórico familiar dele, uma vez que os médicos podem pedir o exame novamente a cada cinco anos.

Pessoas com histórico familiar de câncer colorretal ou doenças inflamatórias intestinais devem realizar colonoscopia antes dos 45 anos. Se a mãe do paciente, por exemplo, foi diagnosticada com câncer colorretal aos 40 anos, ele deve fazer a colonoscopia aos 30 anos para pegar as possíveis lesões antes de virarem câncer.

Exame dura em média de 20 a 40 minutos e não causa dor. Assim como ocorre na endoscopia, exame que analisa o aparelho digestivo, os pacientes são sedados e dormem. O máximo que pode ocorrer, segundo os especialistas, é o desconforto com gases após a colonoscopia, o que é resolvido com remédio (simeticona).

Sinais do câncer e como se prevenir

É importante ficar atento aos sintomas do câncer. São eles: alteração de hábito intestinal (ora constipado, ora com diarreia), perda de peso sem causa aparente, sangue nas fezes, fortes dores abdominais (com formação de massa no abdome), fraqueza e anemia, alteração na forma das fezes.

Hábitos saudáveis servem como prevenção. Evite o tabagismo e o uso de bebidas alcoólicas; pratique atividade física com regularidade; tenha uma alimentação rica em fibras e livre de alimentos ultraprocessados e açúcares, e com ingestão reduzida de carnes vermelhas.

* Com informações de reportagens publicadas em 26/03/2022, 10/06/2022 e 21/07/2025.