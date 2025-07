Chuva torrencial deixa ao menos 18 mortos na Coreia do Sul e rastro de devastação

Por Daewoung Kim e Sebin Choi

GAPYEONG, Coreia do Sul (Reuters) - O clima fortemente úmido da Coreia do Sul diminuiu nesta segunda-feira, após dias de chuvas torrenciais que provocaram enchentes e deslizamentos de terra e deixaram pelo menos 18 pessoas mortas, informou o Ministério do Interior e Segurança nesta segunda-feira.

Nove pessoas continuavam desaparecidas até a noite de domingo, informou o ministério, com os moradores das áreas mais atingidas em estado de choque.

Em Gapyeong, a cerca de 62 quilômetros a nordeste da capital Seul, alguns moradores se lembraram de ter escapado por pouco das enchentes depois que 173 milímetros de chuva inundaram a área em apenas 17 horas no domingo.

Gapyeong estava entre os vários lugares que registraram uma quantidade recorde de chuva em um único dia e quebrou o recorde anterior de precipitação diária nacional de 156,3 mm, estabelecido em 30 de setembro de 1998.

"O chão afundou embaixo de mim, e a água subiu até o meu pescoço. Por sorte, havia um cano de ferro por perto. Eu me agarrei a ele com toda a minha força", disse Ahn Gyeong-bun, proprietária de um restaurante que foi quase totalmente destruído.

Duas pessoas morreram e quatro estavam desaparecidas depois que um deslizamento de terra engoliu casas nos arredores de Gapyeong e as enchentes arrastaram veículos, informou o ministério.

Para os que ficaram, como Ahn, um futuro incerto os aguarda.

"Eu administro este restaurante há 10 anos... O que devo fazer agora?", disse Ahn, em pé ao lado da estrutura seriamente danificada de seu prédio, situado ao lado de um rio ainda cheio.

Em alguns momentos, chorando, a senhora de 65 anos disse que várias geladeiras do restaurante foram levadas pela enchente.

Em toda a Coreia do Sul, foram registrados danos causados pela chuva em 1.999 estruturas públicas e 2.238 instalações privadas, incluindo fazendas, informou o Ministério do Interior.

Embora a chuva tenha diminuído, a agência meteorológica nacional emitiu um alerta de onda de calor em todo o país.

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, ordenou uma resposta completa ao desastre, segundo seu gabinete.

"Como as fortes chuvas locais se tornaram comuns, medidas personalizadas com base nas características regionais são urgentemente necessárias", disse Kang Yu-jung, porta-voz do gabinete de Lee.

"Se for constatada negligência ou erros graves na disciplina dos funcionários públicos, nós os responsabilizaremos e medidas completas serão tomadas para evitar a recorrência."

Lee, que assumiu o cargo em junho, prometeu tornar o país mais seguro e evitar a repetição dos desastres dos últimos anos, que muitas vezes foram atribuídos à resposta inadequada das autoridades.

(Reportagem de Daewoung Kim e Sebin Choi; Reportagem adicional de Ju-min Park)