Chris Paul voltará aos Clippers para sua última temporada na NBA

O veterano armador Chris Paul retornará ao Los Angeles Clippers para disputar sua 21ª e última temporada na NBA, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (21).

Aos 40 anos, Paul defendeu o San Antonio Spurs na temporada 2024/2025 com média de 8,8 pontos (a mais baixa de sua carreira) e 7,4 assistências por jogo, tendo participado de toda a fase regular da liga.

Para sua despedida, o jogador decidiu retornar aos Clippers e ir em busca do tão esperado primeiro título na liga americana de basquete, informou a ESPN.

Apesar do interesse de Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets e Dallas Mavericks, Paul preferiu voltar a Los Angeles, onde jogará com um contrato de um ano pelo salário mínimo de jogadores veteranos, detalhou o jornal The Athletic.

Escolhido 12 vezes para o All-Star Game, o experiente armador liderou os Clippers entre 2011 e 2017 formando um trio de peso com o ala-pivô Blake Griffin e o pivô DeAndre Jordan, que foi seis anos consecutivos para os playoffs, num período em que a franquia esteve à frente do Los Angeles Lakers.

Posteriormente, Paul teve breves passagens por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Spurs.

Em sua segunda etapa nos Clippers, 'CP3' terá a missão de auxiliar os astros James Harden e Kawhi Leonard em um dos elencos que mais se reforçou para a próxima temporada.

A franquia, propriedade do multimilionário Steve Ballmer, também contratou nas últimas semanas o ala-armador Bradley Beal e os pivôs John Collins e Brook López para tentar chegar pela primeira vez às Finais da NBA.

Chris Paul, segundo jogador com mais assistências e roubadas de bola da história da liga, atrás apenas de John Stockton, havia anunciado em uma entrevista em junho que continuaria em atividade "por mais um ano, no máximo".

