China reage a sanções da UE à Rússia e promete medidas para proteger empresas e bancos

O governo da China manifestou "forte insatisfação" e "firme oposição" à decisão da União Europeia (UE) de incluir empresas e instituições financeiras chinesas na nova rodada de sanções contra a Rússia. A medida faz parte do 18º pacote europeu de restrições a Moscou, anunciado na sexta-feira (18).

Segundo comunicado do ministério do Comércio da China divulgado nesta segunda-feira, 21, a UE "ignorou as reiteradas gestões e a oposição da China" ao tomar a decisão, que afeta inclusive "duas instituições financeiras chinesas", acusadas com base em alegações consideradas "infundadas" por Pequim.

A nota afirma que a China "sempre se opôs a sanções unilaterais sem base no direito internacional e sem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas". Para Pequim, a decisão da UE viola o "espírito do consenso" entre as lideranças chinesas e europeias e causa "sérios impactos negativos" nas relações econômicas e comerciais sino-europeias e na cooperação financeira bilateral.

O governo chinês também exortou Bruxelas a "interromper imediatamente a prática equivocada de incluir empresas e instituições financeiras chinesas em suas listas de sanções". Por fim, o país alertou que tomará medidas necessárias para "salvaguardar os direitos e interesses legítimos de suas empresas e instituições financeiras".