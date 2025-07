China inicia construção da maior hidrelétrica do mundo e mercado de capitais se anima

Por Farah Master e Samuel Shen

HONG KONG/XANGAI (Reuters) - O primeiro-ministro da China, Li Qiang, anunciou o início da construção daquela que será a maior usina hidrelétrica do mundo, na borda leste do Planalto Tibetano, a um custo estimado de pelo menos US$170 bilhões, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

O início do projeto hidrelétrico, o mais ambicioso da China desde a usina de Três Gargantas no Yangtze, foi considerado pelos mercados chineses como prova de estímulo econômico, impulsionando os preços das ações e os rendimentos dos títulos na segunda-feira.

Composta por cinco hidrelétricas em cascata com capacidade para produzir 300 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade por ano, o que equivale à quantidade de eletricidade consumida pelo Reino Unido no ano passado, a barragem estará localizada na parte inferior do Yarlung Zangbo. Uma seção do rio despenca 2.000 metros em uma extensão de 50 km, oferecendo um enorme potencial hidrelétrico.

A Índia e Bangladesh já levantaram preocupações sobre o possível impacto do projeto para milhões de pessoas a jusante, enquanto ONGs alertaram sobre o risco para um dos ambientes mais ricos e diversificados do platô.

Pequim afirmou que a hidrelétrica ajudará a atender à demanda de energia no Tibete e no resto da China sem afetar muito o abastecimento de água a jusante ou o meio ambiente. As operações estão previstas para a década de 2030.

O Índice CSI Construction & Engineering da China saltou até 4%, atingindo a maior alta em sete meses. As ações da Power Construction Corporation of China e do Arcplus Group PLC subiram até o limite diário de 10%.

"Do ponto de vista do investimento, os projetos hidrelétricos maduros oferecem dividendos semelhantes aos dos títulos", disse Wang Zhuo, sócio da Shanghai Zhuozhu Investment Management, ao mesmo tempo em que advertiu que a compra especulativa de ações relacionadas inflaria os valuations.

O projeto impulsionará a demanda por materiais de construção, como cimento e explosivos civis, disse a Huatai Securities em nota aos clientes.

As ações da Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co, listada em Pequim, que vende equipamentos para construção de túneis, subiram 30%. O mesmo aconteceu com as ações da Geokang Technologies Co Ltd, que fabrica terminais de monitoramento inteligente.

A fabricante de cimento Xizang Tianlu Co Ltd e a Tibet GaoZheng Explosive Co, produtora de materiais explosivos civis, saltaram ao máximo de 10%.

IMPACTO MAIS AMPLO

O primeiro-ministro chinês descreveu a hidrelétrica como um "projeto do século" e disse que ênfase especial "deve ser dada à conservação ecológica para evitar danos ambientais", disse a Xinhua no sábado.

Os rendimentos dos títulos do governo subiram em todos os setores na segunda-feira, com os futuros do tesouro de 30 anos mais negociados caindo para mínimos de cinco semanas, já que os investidores interpretaram as notícias como parte do estímulo econômico da China.

O projeto, de responsabilidade do recém-formado grupo estatal China Yajiang, marca um grande impulso de investimento público para ajudar a alavancar o crescimento econômico, uma vez que as atuais alavancas mostram sinais de fraqueza.

"Considerando 10 anos de construção, o aumento do investimento/PIB poderia chegar a 120 bilhões de iuanes (US$16,7 bilhões) em um único ano", disse o Citi em uma nota. "Os benefícios econômicos reais podem ir além disso."

A China não forneceu uma estimativa do número de empregos que o projeto poderia criar.

A construção das Três Gargantas, que levou quase duas décadas para ser concluída, gerou quase um milhão de empregos, segundo a mídia estatal, embora tenha deslocado pelo menos um número semelhante de pessoas.

(Reportagem de Farah Master em Hong Kong e Samuel Shen em Xangai; reportagem adicional de Ryan Woo em Pequim, Winni Zhou em Xangai e Krishna Das em Nova Délhi)