China confirma reunião de Xi com Von der Leyen e Costa da UE

Por Liz Lee e Xiuhao Chen

PEQUIM (Reuters) - A China confirmou nesta segunda-feira que realizará uma cúpula de alto nível com a União Europeia em Pequim nesta semana, marcando os 50 anos de laços diplomáticos, já que ambos os lados buscam navegar pelas disputas comerciais em meio a incertezas globais mais amplas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, visitarão a China na quinta-feira e se reunirão com o presidente chinês, Xi Jinping, informou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta segunda-feira.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, será copresidente da 25ª cúpula China-UE com os líderes da UE no mesmo dia.

A reunião ocorre no momento em que os atritos comerciais globais esquentam, com Pequim buscando garantir laços econômicos e políticos mais estreitos com o bloco europeu para se proteger das incertezas em suas relações com os Estados Unidos.

As relações entre a UE e a China se deterioraram drasticamente em 2021, quando Bruxelas sancionou autoridades chinesas por supostos abusos de direitos humanos na região de Xinjiang, uma medida que gerou rápidas sanções retaliatórias de Pequim, interrompendo grande parte das trocas bilaterais.

As relações também foram prejudicadas por várias disputas comerciais nos últimos anos, incluindo aquelas sobre veículos elétricos fabricados na China, conhaque e carne de porco europeus, compras governamentais de dispositivos médicos e terras raras.

A cúpula acontece em um momento importante para essas relações, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, a repórteres em uma coletiva de imprensa regular.

A China espera que o bloco trabalhe em conjunto, disse Guo.

"A China sempre acreditou que, após 50 anos de desenvolvimento, as relações China-UE... podem lidar com as dificuldades e desafios em constante mudança", disse ele, caracterizando os laços entre os dois lados como maduros e estáveis, mas enfrentando problemas.

Em um discurso recente, Von der Leyen elogiou o progresso econômico da China, mas disse que o país inundou os mercados globais com seu excesso de capacidade, limitou o acesso ao seu mercado e possibilitou de fato a economia de guerra da Rússia.

O bloco, que chama a China de "parceiro para cooperação, concorrente econômico e rival sistêmico", também disse que vê a necessidade de descongelar os laços em meio às incertezas do comércio global.

Depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas comerciais abrangentes em abril, Von der Leyen disse ao primeiro-ministro chinês, Li, em um telefonema, que é responsabilidade da UE e da China "apoiar um sistema comercial reformado forte, livre, justo e baseado em condições equitativas".

(Reportagem de Liz Lee, Xiuhao Chen e Redação Xangai)