Mello: Trump está aliado à extrema direita internacional em ataque ao STF

O ministro aposentado do STF Celso de Mello classificou como "gravíssimo ataque à democracia brasileira" a decisão do governo de Donald Trump de revogar os vistos de Alexandre de Moraes e outros sete membros da Suprema Corte.

O que aconteceu

Ataque perpetrado por Trump é associado à extrema direita bolsonarista e à extrema direita internacional, escreveu Mello. A crítica acontece após sanções contra oito ministros do STF e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. As famílias dos ministros e do procurador também serão afetadas pela decisão do governo dos EUA.

Em sua manifestação, Mello diz que Trump atua em "acintosa coordenação" com as big techs. Segundo ele, o ato do governo norte-americano representa uma tentativa de deslegitimar instituições democráticas brasileiras.

Não se trata de mera questão econômico-tarifária, mas, isso sim, de deliberado (e gravíssimo) ataque à democracia brasileira e a suas instituições, notadamente à Corte Suprema do Brasil.

Ataque esse perpetrado pelo governo Trump, associado tanto à extrema direita bolsonarista (e aos 'quislings' seguidores de Bolsonaro) quanto à extrema direita internacional, em verdadeira e acintosa coordenação com as 'big techs', todos buscando desestruturar o nosso sistema de governo, legitimado pelo modelo de democracia constitucional que o povo de nosso País implantou após 21 anos de ditadura militar!

Celso de Mello, ministro aposentado do STF

Mello chamou os apoiadores de Bolsonaro de "quislings". O termo faz referência a Vidkun Quisling, norueguês que colaborou com o regime nazista e se tornou símbolo de traição à pátria.

Investigações da PF apontam que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estaria conspirando para provocar reações hostis dos EUA ao Brasil. Após as apurações, Moraes determinou uma operação contra o ex-presidente e afirmou em sua decisão que Eduardo utiliza "negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir esta Corte [o STF]".

O que mais disse Celso de Mello

Ministro aposentado afirmou que a medida fere a soberania nacional. Para ele, Trump desrespeita tratados internacionais e princípios que regem as relações entre Estados.

Mais do que uma ofensa sem causa, essa prepotente deliberação governamental americana desrespeita, profundamente, o nosso País e a dignidade do povo brasileiro.

A desmedida arrogância imperial de Donald Trump leva-o a considerar-se um absurdo 'imperator mundi', certamente embriagado pela 'hybris' grega, capaz de despertar a ira dos deuses.