Casal é encontrado morto em apartamento após vizinhos verem sangue escorrendo pela parede

Alerta: o texto abaixo trata de temas como abuso de substâncias, dependência química e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

Um homem de 30 anos e uma mulher de 27, ambos estrangeiros, foram encontrados mortos neste domingo, 20, dentro do apartamento onde moravam em Curitiba, no bairro Batel. A Polícia Militar foi acionada depois que o sangue do casal escorreu pela parede e foi visto pelos vizinhos do andar de baixo do prédio.

Os policiais se deslocaram até o local da ocorrência e tentaram contato com os moradores da residência de onde vinha o sangue. Sem resposta, os agentes entraram no apartamento e constataram a morte de Ian Alexander Bruder Hay, dos Estados Unidos, e Anne Leigh Mckenzie, da África do Sul. Ambos estavam com ferimentos de armas de fogo.

Informações preliminares da Polícia Civil do Paraná indicam que o homem teria disparado contra Anne e, na sequência, tirado a própria vida. As mortes teriam acontecido no último sábado, 19.

No local, foram apreendidas uma pistola de calibre 9mm, munições, pedras de cocaína, seringas utilizadas para o uso de substâncias, celulares, computador e carregadores de munição, sendo dois com extensores para 30 munições, e um caracol com capacidade para 50. Joias e relógios também foram apreendidos.

"O local foi isolado, sendo acionadas a Polícia Científica do Paraná e a Polícia Civil do Paraná, órgãos aos quais foram repassadas todas as informações acerca do fato e os objetos apreendidos no local", informou a PM, em nota.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV): Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar: Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental: O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.