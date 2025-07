Calendário de pagamentos do INSS de julho: veja cronograma de pagamentos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de depósitos referentes ao mês de junho de 2025. Os pagamentos seguirão a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o modelo tradicional para garantir organização e eficiência na liberação dos valores.

O que aconteceu

Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos efetuados entre os dias 25 de julho e 7 de agosto. Para aqueles cujo benefício ultrapassa o piso nacional, os repasses ocorrerão entre os dias 1º e 7 de agosto.

Atualmente, o INSS é responsável pela liberação mensal de mais de 40 milhões de benefícios, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a pessoas que recebem até o salário mínimo e aproximadamente 12,3 milhões para quem ganha acima desse valor.

Para conferir a data específica do pagamento, o segurado deve observar o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito verificador. As informações completas também estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pela Central 135, com serviço automatizado todos os dias e suporte com atendente em horário comercial.

Pelo portal ou aplicativo Meu INSS, também é possível consultar extratos, atualizar dados pessoais e acessar outros serviços por meio da ferramenta de busca.

Cronograma de pagamentos - benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Cronograma de pagamentos - benefícios acima do salário mínimo