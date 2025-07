'Bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra', diz The Washington Post

O jornal The Washington Post, um dos mais relevantes da imprensa dos Estados Unidos, afirmou neste domingo, 20, que o "bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra". Segundo o artigo, o anúncio de tarifas de 50% a produtos brasileiros acabou favorecendo a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de ter agravado a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perante a Justiça, em efeitos contrários aos pretendidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a imposição das taxas às exportações do País.

Desde o início de julho, Trump manifesta desaprovação ao processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. A reportagem do The Washington Post afirmou que, além de não ter desestimulado os atos da Justiça brasileira contra Bolsonaro, a investida de Trump agravou a situação de seu aliado na Justiça. Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) avaliou que a imposição de entraves econômicos entre Brasil e Estados Unidos pretendeu obstruir o julgamento da ação penal contra o ex-presidente. Por essa razão, o Ministério Público pediu a imposição de medidas cautelares contra Bolsonaro. A Justiça autorizou uma operação da Polícia Federal contra o ex-presidente nesta sexta-feira, 18. Bolsonaro passou a ser monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica, além de estar proibido de se comunicar com diplomatas ou embaixadores e ter que cumprir um recolhimento domiciliar.

O artigo descreve o anúncio de Trump como uma "sorte inesperada" do governo Lula, destacando que, até então, o petista enfrentava um "cenário difícil" para tentar a reeleição 2026. "As pesquisas mostram um renascimento do apoio ao seu governo diante da intimidação americana provocada por Bolsonaro. As tarifas também prejudicaram os interesses das elites empresariais, que costumam ser os maiores defensores da oposição conservadora a Lula", disse o jornal.

O jornal americano também afirmou que o anúncio de tarifas foi precedido por uma "campanha de lobby" do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em março, o filho "03" de Bolsonaro afirmou que buscaria de autoridades americanas sanções contra ministros do STF.

Para o The Washington Post, Trump não considerou que a economia brasileira é mais diversificada que a de outras nações do hemisfério Sul, o que confere ao País uma capacidade de responder às sanções buscando novos parceiros comerciais - o que acaba por prejudicar os próprios americanos.

"As ameaças tarifárias de Trump obrigaram outros países da região a se curvarem a Washington. Mas a economia do Brasil é maior e mais diversificada do que a de seus vizinhos, e seu líder (Lula) percebeu uma oportunidade na crise", afirmou o artigo.