'Bullying de Trump contra Brasil sai pela culatra', opina colunista dos EUA

Um artigo do jornal americano The Washington Post, publicado ontem, afirma que o ''bullying'' do presidente Donald Trump contra o Brasil está ''saindo pela culatra''. O texto se refere ao anúncio de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros nos EUA.

O que aconteceu

Para o colunista de assuntos internacionais Ishaan Tharoor, o presidente Lula ''percebeu uma oportunidade na crise''. O jornalista avalia que, enquanto as ameaças tarifárias do republicano fizeram outros países da região se curvarem em direção a Washington, o líder brasileiro se mostrou ''inabalável''.

O que se vê, diz ele, é um momento de ''benção para Lula''. Tharoor explica que as pesquisam mostram um apoio renovado ao seu governo diante da intimidação americana provocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

As tarifas também prejudicam os interesses das elites empresariais, que costumam ser os maiores impulsionadores da oposição conservadora a Lula

Ishaan Tharoor, na coluna Today's WorldView

O jornalista também enfatizou que a Casa Branca não escondeu sua verdadeira agenda com o tarifaço. O artigo fala que Trump deixou claro que visa a suspensão dos processos judiciais contra Bolsonaro, bem como medidas punitivas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Um presidente dos EUA explicitamente indiferente à causa dos direitos humanos globais se posicionou em defesa de um eleitorado político no Brasil que demonstra abertamente nostalgia dos tempos da ditadura militar

Ishaan Tharoor

Tharoor ouviu ainda um alto diplomata brasileiro, que afirmou que parte dos apoiadores de Bolsonaro está se voltando contra ele. ''O Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula, e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque desajeitado à soberania do Brasil, a fim de proteger um aspirante a ditador e um claro perdedor'', teria dito o funcionário em condição de anonimato.

O colunista entende que Lula agora se apresenta como um ''símbolo da resistência nacional''. Falou ainda sobre a postura ''também inabalável'' do ministro do STF Alexandre de Moraes, que decretou na sexta-feira medidas cautelares contra Bolsonaro, acusando-o de conspirar com o filho Eduardo para incitar hostilidades contra o Brasil.

Trump fala em 'injustiça' à Bolsonaro, mas processo é legal

Na carta em que anunciou as novas tarifas ao Brasil, Trump listou o que chamou de "caça às bruxas" ao ex-presidente brasileiro como a primeira de suas motivações. Jair Bolsonaro é réu por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, mas o republicano defende que o julgamento é uma "vergonha internacional" e deveria ser interrompido "imediatamente".

As ações contra o Bolsonaro tramitam no Judiciário (STF e TSE), e seguem o devido processo legal. Além disso, o Executivo não tem poder de interferir nos julgamentos, iniciados após investigações da Polícia Federal e que garantem a ampla defesa.

O governo de Lula já descartou publicamente qualquer possibilidade de que as instituições brasileiras sejam pressionadas a mudar o curso de suas investigações por pressão de Washington. "O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais", afirmou Lula em nota.