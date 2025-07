'Colômbia' vira réu como mandante da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips

A Justiça Federal do Amazonas aceitou hoje uma denúncia do MPF (Ministério Público Federal) e tornou réu Ruben Dario Villar, conhecido como Colômbia, acusado de ser o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

O que aconteceu

MPF apresentou a denúncia em 5 de junho, três anos após o duplo assassinato. Junto a Colômbia, outras oito pessoas foram indiciadas pela PF por participarem da execução dos homicídios e na ocultação dos cadáveres das vítimas.

Colômbia está preso desde dezembro de 2022. Além do assassinato de Bruno e Dom, é investigado por pesca ilegal e tráfico de drogas. As investigações indicam que ele tinha contato direto com Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou participação nas mortes e está preso junto com seus irmãos.

Investigação da PF identificou atuação de organizações criminosas ligadas a caça e pesca predatória na região. Segundo o órgão, servidores da área de proteção ambiental e populações indígenas no Vale do Javari passaram a sofrer ameaças e sentir os impactos ambientais da movimentação ilegal na área.

Relembre o caso

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem na Amazônia. Os restos mortais deles foram encontrados dez dias depois. Eles foram mortos a tiros, esquartejados, queimados e enterrados de acordo com a conclusão da perícia.

Em janeiro, a PF prendeu um homem apontado como "principal comparsa" do mandante dos assassinatos. Ele seria aliado e informante de Rubén Dario da Silva Villar, o Colômbia, que seria o responsável por mandar matar Bruno e Dom. Colômbia já cumpria pena por falsificação de documentos de identidade e chefiar organização criminosa transacional.

Em dezembro do ano passado, a PF prendeu um homem apontado como segurança de Colômbia. Ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo quando os policiais vasculhavam sua casa no bojo das investigações sobre os homicídios.

Outros cinco suspeitos se tornaram réus pela ocultação dos corpos das vítimas em abril de 2024. São eles: Francisco Conceição de Freitas, Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa de Oliveira e Edivaldo da Costa de Oliveira.

O UOL entrou em contato com o advogado de Colômbia e tenta localizar a defesa dos outros suspeitos. Se houver resposta, a reportagem será atualizada.

Quem era Bruno Pereira

Bruno atuava como defensor dos povos indígenas e na fiscalização de invasores, como garimpeiros, pescadores e madeireiros. Ele era servidor licenciado da Funai (Fundação Nacional do Índio).

Ele foi exonerado do cargo de coordenador-geral de Índios Isolados e de Pouco Contato da Funai, em outubro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Ainda assim, não se afastou da região, onde seguiu atuando como consultor da Univaja. Bruno deixou a esposa e o filho.

Quem era Dom Phillips

Correspondente do jornal The Guardian, Dom Phillips nasceu na Inglaterra, mas escolheu morar no Brasil 15 anos antes de morrer. Ele iniciou a carreira de jornalista pela paixão por música e viajou ao Brasil para finalizar um livro em 2007. Ele tinha o plano de passar alguns meses no país, mas acabou ficando de vez.

Dom morou no Rio de Janeiro, onde conheceu a esposa, mas se mudou para a Bahia, terra natal dela, em 2012. Em Salvador, ele trabalhava como professor de inglês voluntário nos bairros Marechal Rondon e Alto do Cabrito, em um projeto da Universidade Federal da Bahia, Fiocruz-BA e Universidade de Liverpool.

Dom conheceu Bruno, em 2018 em uma reportagem para o Guardian. Os dois fizeram parte de uma expedição de 17 dias pela Terra Indígena Vale do Javari, uma das maiores concentrações de indígenas isolados do mundo. O interesse em comum pelo Vale aproximou os dois.