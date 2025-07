Bolsonaro cancela entrevista, e Moraes confirma proibição de fala nas redes

O ex-presidente Jair Bolsonaro desistiu de dar entrevista ao portal de notícias Metrópoles nesta segunda-feira e, na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu uma decisão explicando que ele não pode se utilizar de entrevistas veiculadas nas redes sociais para driblar as cautelares de não se manifestar nas redes sociais.

O que aconteceu

Ministro deu decisão explicando o alcance das proibições impostas a Bolsonaro. Ex-presidente está proibido de utilizar as plataformas para se manifestar, seja diretamente ou "por terceiros". Na decisão desta tarde, Moraes esclarece que a vedação inclui "obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão".

Segundo o portal Metrópoles, ex-presidente estava com receio de ser preso. Site de notícias havia divulgado a realização de uma entrevista ao vivo com o ex-presidente nesta tarde transmitida pelo Youtube e pela rede social X. Segundo o portal, porém, Bolsonaro estava com medo de descumprir as decisões e por isso desistiu de participar.

Ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica desde sexta-feira. Ele deve cumprir recolhimento domiciliar das 19h as 6h durante a semana e está proibido de sair de casa aos finais de semana. Medidas foram impostas após PF apontar que Bolsonaro estaria atuando junto com o filho Eduardo para conseguir ações do governo dos EUA contra o Brasil como forma de pressionar o STF para encerrar a ação penal contra ele por tentativa de golpe de Estado.

Não é a primeira vez que Moraes proíbe que investigados façam postagens nas redes, ainda que por terceiros. Como mostrou o UOL em dezembro, ministro aplicou multa de R$ 50 mil ao senador Marcos do Val após um usuário repostar um discurso proferido por ele no plenário do Senado. Assim como Bolsonaro o senador está proibido de usar as redes, e não há na decisão sobre o senador nenhuma explicação sobre vínculo dele com o usuário que fez a postagem.

Medidas impostas a Bolsonaro

Proibição de se ausentar da comarca onde reside, em Brasília; Uso de tornozeleira eletrônica monitorada 24h; Proibição de deixar a residência no período noturno, das 19h às 6h, e de sair de casa durante os finais de semana; Proibição de se aproximar e acessar quaisquer embaixadas ou consulados de países estrangeiros; Proibição de contato com investigados, embaixadores e quaisquer autoridades estrangeiras. Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por terceiros.

Na decisão, Moraes cita as investigações da PF (Polícia Federal) sobre a conduta de Eduardo e vincula o tarifaço anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, à tentativa de arquivar a ação contra Bolsonaro no STF.

Moraes afirma ainda que Bolsonaro e seu filho confessaram os crimes em postagens. Para o ministro, ficou claro que ex-presidente está atentando contra a soberania nacional ao apoiar a permanência de seu filho nos EUA, inclusive com envio de dinheiro.

Investigação aponta que a conduta de Eduardo Bolsonaro se intensificou com o avanço da ação penal. Representação da PF que pediu buscas e a colocação de tornozeleira em Bolsonaro inclui uma cronologia de postagens do deputado licenciado.

Pedido foi apresentado dois dias depois de Trump anunciar tarifaço. O presidente dos EUA anunciou taxas ao Brasil de 50% em 9 de julho. No dia 11 a PF solicitou as medidas contra Bolsonaro ao STF.