BB Seguridade: segmento vida emitiu R$ 286 milhões em maio, avanço de 0,1% na comparação anual

O BB Seguridade informou nesta segunda-feira, 21, que a emissão de prêmios do seguro de vida em maio foi de R$ 286 milhões, avanço de 0,1% ante o mesmo mês de 2024. Já os prêmios do seguro prestamista recuaram 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 203 milhões. O segmento rural, por sua vez, retraiu 9,2%, para R$ 498 milhões, impactado pelo agrícola (-42,4%). O desempenho foi parcialmente compensado pelo crescimento das emissões do penhor rural (+10,1%) e do vida produtor rural (+5,1%), informou o BB Seguridade.