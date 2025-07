Avião militar cai em campus escolar e deixa 19 mortos em Bangladesh

Do UOL, em São Paulo

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um avião de treinamento militar cair em um campus escolar de Daca, em Bangladesh, hoje.

O que aconteceu

Avião caiu 12 minutos após decolar e pegou fogo, segundo as Forças Aéreas. Caça F-7 BGI levantou voo às 13h06 no horário local (2h06 no horário de Brasília) e caiu às 13h18 (2h18). O piloto está entre os mortos e número de vítimas foi confirmado pelas Forças Aéreas.

Maioria dos feridos são estudantes com queimaduras. Ao todo, 120 pessoas chegaram ao hospital com entre 60% e 70% do corpo queimado, segundo o jornal local Prothom Alo. A maioria das vítimas tem entre 14 e 20 anos, segundo o Hospital Moderno de Uttara.

Acidente aconteceu enquanto estudantes estavam em horário de aula. A aeronave caiu na Milestone School and College, um campus educacional que segue padrão escolar britânico e recebe alunos da escola primária até o ensino médio, segundo a agência de notícias Associated Press.

Acidente aconteceu hoje em Daca, na capital do país Imagem: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

Causa da queda ainda não foi divulgada. Não há detalhes até o momento sobre o que causou o acidente nem sobre quantas pessoas estavam no avião.