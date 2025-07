Avião comercial evita por pouco colisão com bombardeiro B-52 nos EUA

Um avião comercial da Delta operado pela companhia aérea SkyWest evitou por pouco uma colisão com um bombardeiro americano B-52 graças a uma manobra brusca do piloto, segundo vídeos gravados por passageiros e publicados nas redes sociais.

O avião, vindo de Minneapolis, em Minnesota (norte), estava prestes a aterrissar na sexta-feira em Minot, na Dakota do Norte, quando o piloto mudou de direção.

"'Vire à direita', me disse a torre de controle. Eu disse 'há um avião ali' e (a torre) me disse 'vire à esquerda'", ouve-se o piloto dizer em um vídeo gravado por uma passageira, publicado no Instagram.

"Levando em conta sua velocidade, era um avião militar, não sei a que velocidade ele estava indo, mas era muito mais rápido (do que nós). Achei que o mais seguro seria fazer um desvio", acrescenta.

"Peço desculpas por essa manobra agressiva. Fiquei surpreso. Isso não é normal de forma alguma", continuou o piloto.

O site de rastreamento de voos Flight Radar mostra a trajetória do avião, que faz um grande loop antes de aterrissar.

A Força Aérea declarou ao The Washington Post que um bombardeiro B-52 estava realizando um voo sobre Minot naquele dia, onde se encontram um aeroporto civil e uma base militar.

"O voo 3788 da SkyWest, que fazia a rota entre Minneapolis e Minot no dia 18 de julho, aterrissou sem problemas em Minot após obter autorização da torre de controle, mas fez um desvio quando outro avião se tornou visível em sua trajetória. Estamos investigando este incidente", detalhou a companhia aérea em um comunicado, citado pela mídia americana.

Segundo o que se ouve o piloto dizer no vídeo, este aeroporto não dispõe de radar e a torre de controle trabalha visualmente.

