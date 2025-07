Ataques ucranianos geram caos em aeroportos de Moscou - Drones lançados pela Ucrânia paralisaram voos nos principais aeroportos da capital da Rússia. Bombardeiros russos também atingiram território ucraniano durante a noite.Ataques de drones ucranianos contra a Rússia causaram caos nos principais aeroportos de Moscou nesta segunda-feira (21/07).

Imagens divulgadas por veículos de comunicação russos mostram milhares de passageiros esperando em filas após voos serem cancelados ou atrasados. No aeroporto de Sheremetyevo, o mais movimentado da Rússia em número de passageiros, pessoas tiveram que dormir no chão devido ao longo tempo de espera.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 117 drones ucranianos foram abatidos entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, incluindo 30 na região de Moscou. No dia anterior, haviam sido derrubados outros 172 drones. Destes, 30 também sobre a capital.

A autoridade de aviação civil da Rússia, Rosaviatsiya, impôs restrições a voos por motivos de segurança nos principais aeroportos de Moscou: Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovskiy.

Com o efeito cascata da medida, milhares de pessoas ficaram presas em aeroportos também no leste do país, aguardando liberação do tráfego aéreo. Trens extras foram disponibilizados para levar passageiros a partir da cidade de São Petersburgo, no norte, a Moscou, segundo a mídia russa.

Rússia lança centenas de drones contra Ucrânia

A Rússia também atacou a Ucrânia com mísseis e centenas de drones durante a noite, matando duas pessoas, ferindo 15 e causando danos e incêndios em várias partes do país, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Segundo a força aérea ucraniana, ao menos 426 drones e 24 mísseis foram lançados contra o território ucraniano.

No distrito de Shevchenkivskyi, em Kiev, um drone atingiu a entrada de uma estação de metrô onde as pessoas haviam se abrigado. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram a plataforma envolta em fumaça, com dezenas de pessoas dentro.

Os ataques mais pesados atingiram o distrito de Darnytskyi, também na capital, onde um jardim de infância, um supermercado e um armazém pegaram fogo.

Em Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, quatro pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Já em Kharkiv, segunda maior cidade do país, os ataques atingiram uma instalação industrial civil.

"Os ataques da Rússia são sempre contra a humanidade: um jardim de infância, prédios residenciais e outras infraestruturas civis queimaram em Kiev", escreveu Zelenski no Telegram.

Pressão contra Rússia aumenta

A guerra na Ucrânia não dá sinais de trégua há mais de três anos e os esforços liderados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, não conseguiram garantir um cessar-fogo.

Trump tem demonstrado crescente frustração com Putin e, na semana passada, autorizou a venda de uma nova leva de armas à Ucrânia, incluindo sistemas de mísseis de defesa Patriot.

A União Europeia também aprovou novas sanções contra a Rússia na semana passada, incluindo medidas mais restritivas contra a indústria de petróleo e energia russa.

Cessar-fogo distante

Zelenski disse no sábado que queria acelerar as negociações por uma trégua e que propôs novas conversas para a próxima semana.

Em comentários transmitidos pela televisão estatal russa no domingo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estava pronto para avançar em direção a um acordo de paz, mas que não abrirá mão de seus objetivos nas negociações.

Segundo fontes disseram à agência de notícias Reuters, as condições de Putin para a paz incluem um compromisso juridicamente vinculativo de que a Otan não se expandirá para o leste, a neutralidade da Ucrânia e limites às suas Forças Armadas, além da aceitação dos ganhos territoriais da Rússia.

Zelenski tem afirmado que a Ucrânia nunca reconhecerá a soberania da Rússia sobre as regiões que ocupou e que Kiev mantém o direito soberano de decidir se quer ou não aderir à Otan.

gq/bl (Reuters, AP)