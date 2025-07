Argentina vence Peru (1-0) e vai às semifinais da Copa América feminina

A Argentina avançou para as semifinais da Copa América feminina, em Quito, no Equador, ao derrotar o já eliminado Peru por 1 a 0 nesta segunda-feira (21), pela quarta e penúltima rodada do Grupo A.

A 'Albiceleste', campeã de 2006, se tornou a primeira seleção a garantir sua vaga, mas o fez de forma sofrida quando Yamila Rodríguez marcou aos 88 minutos com uma bela cabeçada, conquistando assim sua terceira vitória consecutiva e uma campanha 100%, com 9 pontos.

Rodríguez, artilheira do torneio em 2022 com 6 gols, aproveitou um cruzamento de Carolina Troncoso da direita para mandar à esquerda da goleira Maryory Sánchez, que conseguiu tocar na bola, mas não o suficiente para defender.

A seleção peruana encerrou sua participação no torneio sem pontuar e na última colocação do grupo, que inclui Equador e Uruguai (ambos com 4 pontos) e Chile (3).

"Se não sofrermos, não somos argentinos", brincou Yamila Rodríguez após a vitória apertada.

A atacante marcou seu primeiro gol na competição. "Finalmente, graças a Deus. Vocês não sabem quanto tempo eu esperei por isso", disse ela.

Sánchez também observou que "jogamos bem, mas futebol é colocar a bola no gol, e elas (as argentinas) conseguiram no final".

A goleira se disse "triste" porque o Peru "merecia mais" e afirmou que o futebol feminino em seu país "cresceu muito, e estou feliz e tranquila com isso".

Nos acréscimos (90'+8), segundos antes do apito final, a Argentina perdeu um pênalti após uma falta cometida pela peruana Scarleth Flores sobre Troncoso.

No entanto, o chute de Florencia Bonsegundo acertou o travessão, negando à 'Albiceleste' a chance de garantir uma vitória mais tranquila.

A rodada será encerrada com o duelo entre Chile e Equador.

O torneio concederá duas vagas diretas (vencedora e finalista) para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e três para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, para os quais o Peru se classificou por ser o país-sede.

Classificação do Grupo A:

Pts J V E D Gp Gc

1. Argentina 9 3 3 0 0 4 1

2. Equador 4 2 1 1 0 5 3

3. Uruguai 4 3 1 1 1 3 3

4. Chile 3 2 1 0 1 4 2

5. Peru 0 4 0 0 4 1 8

sp/cl/aam

© Agence France-Presse