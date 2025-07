Internado em SP, idoso que viveu nas ruas reencontra família e 25 netos

João Luiz Ferreira Belo, 65 anos, chegou ao HSL (Hospital Santa Lucinda), em Sorocaba (SP), no dia 23 de maio deste ano, em estado grave. Apresentava pneumonia, infarto e um quadro de encefalopatia. Sem documentos e incapaz de informar qualquer dado sobre sua origem ou família, foi inicialmente identificado apenas como mais uma pessoa em situação de rua, invisibilizada pelo sistema.

A encefalopatia, segundo a equipe médica do hospital, é um termo clínico amplo que descreve uma disfunção do cérebro, podendo ser aguda ou crônica, e está associada a múltiplas causas. Entre elas, estão distúrbios metabólicos como hipoglicemia e insuficiência renal; intoxicações por álcool, drogas ou medicamentos; infecções graves, doenças autoimunes, eventos vasculares como AVC, e até tumores ou doenças genéticas.

"No caso do João, o histórico de vida nas ruas e o provável uso excessivo de álcool podem ter contribuído para o quadro", aponta o boletim médico.

"O quadro era delicado. Ele não conseguia se comunicar, não lembrava endereço, nome de parentes... e também não portava documentos. Começamos então um trabalho em equipe para tentar reconstruir essa identidade", relembra Rosana Pimentel, assistente social do hospital e coordenadora do Grupo de Trabalho de Humanização.

Natural de Guarapuava, no interior do Paraná, João deixou a cidade, a mulher e as três filhas há aproximadamente 35 anos. Ao longo dos anos, passou por diferentes cidades para "tentar a vida", enfrentou dificuldades e acabou perdendo o vínculo com a família.

A morte da segunda companheira com quem vivia em Sorocaba o deixou ainda mais vulnerável. Sem casa, documentos ou qualquer rede de apoio, ele acabou vivendo nas ruas e se tornou mais um entre tantos anônimos no sistema de saúde pública.

Procedente da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Oeste, João havia passado também pelo Serviço de Obras Sociais (SOS), mas ninguém ali sabia de seu passado. Era mais um entre tantos na rotina dos serviços públicos de acolhimento. Mas, para Rosana, ele não era só mais um.

Pistas, redes sociais e um reencontro emocionante

Conforme o tratamento surtiu efeito e o quadro clínico melhorava, João começou a dar pequenas pistas. "Ele oscilava entre momentos de lucidez e confusão. Um dia, disse que tinha família em Guarapuava, no Paraná. Mencionou o nome de uma filha: Rosângela", conta Rosana. A filha, no entanto, já havia falecido.

Mesmo assim, a equipe não desistiu. Com o apoio do setor jurídico e de estagiários do hospital, seguiram investigando. A primeira pista concreta surgiu em uma rede social: o nome de um possível sobrinho. Rosana tentou contato por diversas vezes, mas não obteve resposta. "Mandei mensagens por Instagram, Facebook, tudo que era possível. Mas ele não respondia. Talvez achasse que era trote, ou estivesse desconfiado, o que é compreensível hoje em dia", diz.

Quando a busca parecia esbarrar num novo silêncio, uma coincidência abriu um novo caminho. Um dos estagiários do hospital notou que o homem identificado nas redes sociais frequentava a mesma igreja que ele. "Foi uma luz. Eu perguntei: você não consegue conversar com alguém de lá? Um pastor, alguém que o conheça? Ele disse que sim, que tentaria", conta Rosana.

O estagiário acionou os pastores da congregação e, por meio da rede interna da igreja, conseguiram localizar a esposa do sobrinho — e foi com ela que, enfim, o primeiro diálogo aconteceu. "Ela atendeu, ouviu o relato e, assim que comecei a descrever o João, confirmou: achavam que ele já tinha morrido há muitos anos. A família havia perdido totalmente o contato com ele."

Foi a partir dali que as trocas começaram. A esposa intermediou o contato com outras pessoas da família e, logo depois, Rosana conseguiu falar com as filhas de João. Sandra e Solange atenderam a uma chamada de vídeo organizada pelo hospital. O reencontro, mesmo à distância, foi instantaneamente reconhecido por todos os lados.

"A gente achava que ele estava morto", disse Sandra, emocionada, durante a ligação. "Mas a lembrança que temos dele é boa. Ele era um bom pai."

"O senhor tem 25 netos"

Do reencontro por videochamada ao abraço presencial, foi questão de dias. João recebeu alta no dia 12 de junho, lúcido. A neta Kauany percorreu mais de 500 quilômetros para buscá-lo em Sorocaba. "Eu falei com a Secretaria de Saúde de Guarapuava, mas quem resolveu tudo foi ela. Disse que viria conhecer o avô — e veio", conta Rosana.

O acolhimento foi imediato. A família desmontou um quarto para recebê-lo, enviou fotos, acompanhou de perto a readaptação. "Ele é teimoso, como todo idoso. Eles estão cuidando mesmo, com amor, com dedicação", relata Rosana.

Kauany levou o avô para Guarapuava (PR), sua cidade natal Imagem: Divulgação/Hospital Santa Lucinda

Durante uma conversa com as filhas, João descobriu que tinha 25 netos — e bisnetos também. "Ele ficou surpreso. Disse: 'Nossa Senhora, tudo isso?'. Foi um momento muito bonito", lembra a assistente social. "Isso é um milagre de Deus", afirmou João, emocionado.

Hoje, ele vive em Guarapuava, cercado de netos e bisnetos que sequer sabia que existiam. Ainda tem momentos de confusão, mas está consciente e reintegrado à vida familiar.

O poder do reencontro e da dignidade

Para Rosana, com mais de 25 anos de experiência na assistência social, o caso de João é um dos mais marcantes da carreira. "A gente não pode jamais aceitar que a dor do outro seja normal. Quando isso acontecer, é hora de parar. Nosso trabalho é resgatar, acolher, reconstruir histórias."

Ela destaca que todo o processo só foi possível graças ao trabalho conjunto da equipe do hospital. "Foi a sensibilidade da enfermagem, dos estagiários, do setor jurídico e da diretoria que fez toda a diferença. É assim que o sistema de saúde deveria funcionar: com empatia, perseverança e humanidade."

"João voltou à vida. Voltou a ser alguém para a própria família. Voltou a ter nome, história e afeto. Foi um privilégio participar disso."