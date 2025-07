Ao menos 19 mortos após queda de avião militar em escola de Bangladesh

Um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu nesta segunda-feira (21) durante um voo de treinamento contra uma escola na capital, Daca, causando a morte de pelo menos 19 pessoas, entre elas muitos estudantes, anunciaram as autoridades.

Trata-se do desastre aéreo mais fatal do país em décadas e até o momento não se sabe o motivo da queda do caça no campus escolar da Milestone School and College, no noroeste de Daca.

Segundo o serviço de imprensa das Forças Armadas de Bangladesh (ISPR), há mais de 100 feridos, a maioria estudantes com idades entre 8 e 12 anos.

O Instituto Nacional de Queimados recebeu 83 vítimas que estão sendo tratadas, com cerca de 20 em estado crítico, disse à AFP seu diretor, o doutor Mohamad Nasir Udin.

Vários pais de alunos foram a este hospital para tentar identificar seus filhos.

O avião F-7 BGI, de fabricação chinesa, decolou às 13h06 (4h06 em Brasília) e caiu pouco depois no campus escolar.

Seu piloto, Tukir Islam Sagar, morreu devido aos ferimentos sofridos no acidente, indicou o serviço de imprensa do Estado-Maior militar.

Segundo o exército, o piloto havia tentado desviar das áreas povoadas da capital.

"Havia dois aviões de combate [no céu], um caiu aqui na parte [do prédio] onde estava acontecendo uma aula de inglês para alunos do ensino fundamental", relatou Shafiur Rahman Shafi, um estudante de 18 anos que estava então no pátio.

"Houve um grande estrondo. Sentimos um abalo como um terremoto e depois tudo pegou fogo", acrescentou, ao detalhar que "muitos alunos pequenos e professores ficaram feridos".

As equipes de resgate foram destacadas para o local, onde continuavam retirando as vítimas dos escombros em macas, observou um fotógrafo da AFP.

O líder interino Muhammad Yunus expressou "profunda tristeza e dor" pelo incidente em uma postagem no X.

"A perda sofrida pela Força Aérea, os estudantes, pais, professores e funcionários da Milestone School and College, bem como outros afetados por este acidente, é irreparável", afirmou Yunus, que declarou que o governo investigará o ocorrido.

"Este é um momento de profunda dor para a nação", sentenciou.

As autoridades declararam um dia de luto nacional em todo o país para terça-feira.

Em 1984, um Fokker F-27 da companhia Biman que conectava o porto de Chittagong (sudoeste) com Daca caiu, causando a morte dos 49 passageiros e tripulantes a bordo.

