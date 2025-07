Ao menos 16 mortos após queda de avião militar em escola de Bangladesh

Um avião da Força Aérea de Bangladesh caiu em uma escola na capital, Daca, nesta segunda-feira (21) durante um voo de treinamento, e matou pelo menos 16 pessoas, anunciaram as autoridades.

O acidente, cuja causa não foi especificada, também deixou mais de 100 feridos, 83 dos quais foram hospitalizados, segundo a assessoria de imprensa do líder interino Muhammad Yunus.

A aeronave F-7 BJI de fabricação chinesa decolou às 13h06 (4h06 no horário de Brasília) e caiu logo depois no campus da Milestone School and College.

Um fotógrafo da AFP presente no local viu bombeiros e socorristas transportando os alunos feridos em macas.

Yunus expressou "profunda tristeza e pesar" pelo incidente em uma publicação no X.

"A perda sofrida pela Força Aérea, pelos alunos, pais, professores e funcionários da Milestone School and College, assim como por outros afetados por este acidente, é irreparável", disse o líder interino.

"Este é um momento de profundo pesar para a nação", afirmou.

